“Sufragio, efectivo no reelección”

Pregunte a mi hija de 11 años que entendía por la famosísima frase de Francisco I. Madero, su cara se transformó en un gesto pícaro y me contestó con otra pregunta: ¿Qué significa ‘sufragio’?, es: ¿Cómo los que se quedan en el mar?

Le explique que la palabra sufragio era un sinónimo de voto y luego volví a preguntar, ¿Entiendes que significa reelección?, ahí su carita se iluminó y dijo: Claro, es cuando alguien ya no ‘puede’ ser presidente quiere volver a ser ‘siempre’. Entrecomillé esas dos palabras porque me fueron reveladoras, una niña está estableciendo un orden legal y temporal en una frase.

Los niños cuando se les deja expresar sus ideas, tienen una lógica irrefutable, porque aún no están contaminados por códigos morales grises o justificaciones auto vendibles.

Cuántos mexicanos realmente entienden lo que significa modificar un artículo en la constitución de nuestro país. Les recuerdo a todos que ese articulíto, costó mucha pero mucha sangre, para empezar la del propio autor de la frase.

Las cosas pueden cambiar o mejorar, pero hay otras que están hechas para contener ambiciones e ideologías que ponen en riesgo la autonomía, la libertad y sobre todo la igualdad de ser todos humanos sin distinción.

Señores diputados, les pido encarecidamente que voten no en función de lo que un partido les pida, ya tuvimos 75 años de partidismo, si realmente se dicen dueños de una moral diferente, voten en función de lo que la historia nos ha enseñado. La democracia nos da la oportunidad (si quieren llamarle ficticia) de suponer que cada uno de nosotros tenemos un cachito de responsabilidad en la decisión de nuestro gobierno. Seis años es tiempo suficiente para demostrar la capacidad de un presidente y luego dejar paso a otro. ¿Por qué la prisa de cambiar algo que se hizo en su momento para el bien de México?

La ignorancia de la mayoría será palpable si permitimos que nuestros congresistas modifiquen la constitución.

Me queda la esperanza de que vienen cambios de diputados, ¿A quién daremos la mayoría? ¿Será por esto la prisa de pasar la iniciativa tan rápido? Estoy expectante de mi país, no quiero acabar manejando un Uber en Miami como cientos de venezolanos. Quiero que mis hijos vean un país que se dirige a una modernidad, que se acabe realmente la corrupción, que seamos como algunos países de Europa que han evolucionado invirtiendo más en cuidar su medio ambiente, en donde el materialismo pasa a segundo término, en donde salvar a las vaquitas marinas se vuelva nuestra prioridad, porque debido a que no hay corrupción, el país prospera con obra pública, el IMSS funciona a la perfección, la pobreza está en sus mínimos históricos. En esto debería de estar trabajando el congreso, crear un estado de derecho que deje la impunidad en el pasado.

Podrían por favor, señores diputados, leer el libro de historia en donde se habla del porfiriato y empaparse un poco del por qué el ‘slogan’ de Madero, posiblemente esto les ayude a tomar una decisión más a favor de México, gracias.