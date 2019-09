Sobre marchas y feministas

Soy mujer, me encanta ser mujer, no me imagino otra condición en mi vida. Tengo que confesar que de niña tuve un par de momentos en los que pensé que era mejor ser hombre, pero eran básicamente por culpa de la falda tableada del uniforme de la escuela, la cual resultaba incomodísima para subir a la resbaladilla o hacer vueltas de carro en el patio. Lo bueno, es que gracias a las muchas mujeres de mi edad que seguro sufrieron el inconveniente de andar enseñando los calzones (risas reiteradas de tus compañeros) hoy los uniformes de primaria son faldas pantalón para las niñas.

Se desató una polémica fuertísima en la última marcha que fue en el Cdmx, la marcha no era una marcha feminista, bueno eso entendí de mis búsquedas y lecturas sobre el tema; o por lo menos no empezó como tal. La marcha se convoco para manifestar una contundente inconformidad sobre el desempeño de los cuerpos policiacos de la ciudad para contener la violencia que viven miles de mujeres. Me parece loable que exijamos, no solo seguridad para las mujeres, si no seguridad en general. Es cierto y lo marcan las estadísticas que las mujeres se llevan la peor parte.

“…De acuerdo con las cifras de la Endireh, en el territorio nacional el 43.9% de las mujeres de 15 y más años declaran al menos haber sufrido por lo menos un incidente de violencia por parte de su pareja a lo largo de su vida. En el contexto de las entidades federativas: México, Ciudad de México, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Oaxaca y Yucatán, presentan las prevalencias más altas (de 45.2% a 53.3%)…”

Son 14.9 millones de mujeres las que piensan que las mujeres deben vestirse sin escotes para que no las molesten los hombres, con esta creencia se normaliza la violencia contra las mujeres por su forma de vestir. Son 24.6 millones de mujeres están de acuerdo con que las mujeres deben de tener derecho a salir solas en la noche a divertirse, de ellas, el 52.3% son violentadas.

Crear una cultura de respeto, debe empezar precisamente por respetar. Urge educación, de esa que decía: ‘Que a la mujer ni con el pétalo de una rosa’.

