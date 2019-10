Ciudadanos capacitados

Se dan cuenta que para ejercer una profesión estudiamos de 4 a 9 años para ostentar un título, entre más tiempo estudiamos más se nos considera eruditos en un área. Las empresas gastan millones de pesos en capacitación. Capacitación para generar mejores ambientes de trabajo, capacitación para mejorar los procesos, capacitación para atender mejor a nuestros clientes…. En fin muchas horas invertidas. Sin embargo, pocos de nosotros nos capacitamos para ser mejores ciudadanos. Si claro, ya estoy viendo tu ceja levantada, al terminar de leer esto. ¿Qué acaso yo no soy un excelente ciudadano? Si, vote en las últimas elecciones. No tiro basura en la calle; respeto los límites de velocidad y hasta dejo pasar primero a los peatones. Para eso no necesito estudiar.

Bueno si haces lo básico, pero ¿No te gustaría ser erudito en la materia, de cómo ser un mejor ciudadano? Imagino que pocos se lo han planteado, pero creo que ahora más que nunca debemos tener mayor participación en las decisiones que se toman en nuestras comunidades. Hay que empezar con lo básico, ¿Sabes quien es el representante de tu colonia, o el diputado que representa tu distrito?, sugiero lo investigues.

Alguna vez te has tomado unos momentos para platicar con el muchacho que recoge la basura, te enteras de mucho y puedes cambiar tu forma de tirar la basura cuando escuchas sus sugerencias. Pequeñas grandes cosas, que puedes hacer como ciudadano capacitado, ¿Qué tal, el adoptar un camellón cercano limpiarlo y plantar algo dentro de las plantas reguladas para camellones?( Si, existe un catálogo en ecología municipal).

Cuando leo las miles de críticas por redes sociales de las situaciones que adolecen las comunidades, siempre me pregunto qué está haciendo esa persona para cambiarlo. Nuestra sociedad se descompone cada vez más por la indiferencia.

Empecemos a capacitarnos, no necesitamos ir a una escuela para tomar una maestría de: ‘Como ser mejor ciudadano’, solo debemos empezar a poner atención en lo que nos rodea y tener la firme convicción de que entre más aprenda de mi comunidad mayor capacidad de generar un cambio tendré, sobre todo dándole el ejemplo a tu propia comunidad, los hechos pesan más que las palabras.

Los pequeños detalles que logremos hacer, inspirarán a otros y si somos muchos sumando, les apuesto que los problemas serán menos. Sé que es una forma muy utópica de pensar, pero bueno si no lo pensamos nosotros, pues entonces quién.