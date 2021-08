Inscripciones a primaria: ¿Por qué mamás y papás hacen largas filas?

Alrededor de 50 padres de familia hicieron fila en las oficinas de la Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ) en la zona norte, para aprovechar las inscripciones a primaria y cambio de turnos ante el próximo inicio del ciclo escolar 2021-2022.

Los tutores indicaron que tuvieron diversas dificultades para realizar los movimientos de alta y cambio de escuela y turnos en la página Padres en Línea, por lo que al comunicarse con la dependencia les informaron que tenían que acudir de manera presencial.acá, para que me puedan ayudar”, dijo.

“Quiero cambiar a mi hija de escuela, pero no me dio opción para hacerlo, por eso vine".

Guadalupe, quien desea inscribir a su hija al primero de secundaria, mencionó que tuvo problemas con la CURP de la alumna, por lo que primero se acercaron a una maestra para solicitar ayuda, sin embargo, tampoco tuvo éxito, por lo que se tuvo que formar.

“Ella dijo que por el CURP no se pudo, entonces nos mandaron porque tiene uno que se tramitó cuando estaba en primaria, pero la plataforma no lo acepta, no da”, señaló.

Estas son sólo algunas de las dudas y quejas que se han externado los tutores sobre el uso de la plataforma Padres en Línea, donde se pueden realizar cambios de escuela, turno e inscripciones al nivel básico para el ciclo escolar 2021-2022.

SEQ pide usar portal de internet para completar las inscripciones a primaria

De acuerdo con la SEQ, durante los últimos días se han atendido a más de 100 personas de manera presencial debido a que tienen problemas para manejar la plataforma o bien.

Los padres tienen que ingresar al portal y descargar el formato de “Solicitud de Inscripción o Reinscripción”, que se deberá enviar con la documentación requerida al correo de la escuela a partir del 23 de agosto.

La vía de contacto de cada plantel está establecida en el documento, pero en caso de necesitar apoyo, se puede enviar un mensaje a los números de WhatsApp: 983 177 7114 (preescolar), 983 165 14 61 (primaria), 983 116 48 76 (secundaria) y 987 100 5952 (Cozumel), con un horario de atención de 09:00 a 16:00 horas.