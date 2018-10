Empresarios y equipo de seguridad van contra inseguridad

Adrián Barreto/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Las autoridades municipales presentaron el equipo de Seguridad Pública con el fin de generar lazos de comunicación y resolver el tema de la inseguridad, que para Laura Beristáin Navarrete, presidenta municipal de Solidaridad, “es el de más alta prioridad”.

Por lo anterior, informó a los empresarios que ha tenido acercamientos con Alberto Capella Ibarra, secretario estatal de Seguridad Pública, en el que le ha solicitado fortalecer la capacidad operativa de la Policía Municipal y confiar en los mandos policíacos que ella propuso, entre ellos el director general Martín Estrada Sánchez que actualmente es encargado de despacho.

“Defender la autonomía municipal no es sencillo (…) pero tengo a bien lograr el triunfo con el presidente electo que es desde donde recibo instrucciones, y la instrucción que tengo es respetar la autonomía municipal”.

“Por eso están contentos con el equipo policiaco porque es de aquí, conoce el territorio. Ya platiqué con Alberto Capella para que nos conozca, le dije que le vamos a ayudar, y si vemos que no hay resultado lo ajustamos, pero creo que (los mandos municipales) le van a ayudar, y le pedí que nos ayude a nutrirnos con los conocimientos que trae él”, dijo.

En la primera reunión que tuvo este gobierno ya en funciones con el sector empresarial, se presentaron los directores que estarán al frente de la Seguridad Pública; cada uno de los mandos expuso su trayectoria y currículum que fue bien recibido por los ahí reunidos.

“Aquí queda el compromiso de las autoridades, y esperamos que no sea la primera vez que nos reunimos y esperamos trabajar juntos por este país, por Solidaridad y Quintana Roo, pero ante todo por nuestras familias, que es la base de la sociedad”, expresó brevemente José Luis Hernández Barragán, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco).

La alcaldesa municipal, Laura Beristáin Navarrete, indicó que su administración estará abierta para escuchar todas las peticiones de los diversos sectores de la sociedad, y dijo que atenderá las demandas de los empresarios.

“En este gobierno que tengo a bien encabezar la seguridad es la más alta prioridad, y es un tema a nivel municipal, estatal y federal porque tenemos situaciones en el mundo que hoy nos ha rebasado (…) atrás de Solidaridad hay una sociedad pero no hemos logrado hacer comunidad, no hemos logrado no vernos como extraños (…) eso debe cambiar porque aquí se va a privilegiar el diálogo y la seguridad”, expresó.