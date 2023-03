El dengue es una enfermedad que no se debe subestimar, por el contrario, hay que estar muy pendientes de los síntomas y descartar que se trate de otras enfermedades, advirtió Juan Alberto Castillo Chapa, epidemiólogo de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) Número 19 del Instituto Mexicano del Seguro social (IMSS) en Quintana Roo.

“El dengue no es algo nuevo, y el Sector Salud ha hecho campañas de las medidas que hay que tomar para evitar el incremento de casos” , señaló el experto en un boletín de prensa.

Recordó que la enfermedad es transmitida por el mosco aedes aegypti, por lo que es importante disminuir su presencia en los hogares, así como reducir la exposición a estos, a través del uso de repelentes, ropa que cubra la mayor parte del cuerpo, utilizar mosquiteros, retirar cacharros, llantas o floreros que fungen como posibles criaderos de mosquitos.

Mencionó que, incluso, las plantas y sus alrededores pueden ser criaderos de moscos, por lo que podarlas y mantener limpios sus alrededores es fundamental, incluso hacer uso de citronela, dijo, ahuyenta a los moscos.

El especialista comentó que en los cuerpos lagunares que se encuentran en la geografía de Quintana Roo se corre riesgo de picaduras, principalmente en las mañanas alrededor de las 7 horas y en las tardes, a eso de las 19 horas, es cuando se estima hay mayor actividad de moscos.

Cultura de autocuidado

En ese sentido, explicó que es importante que la población refuerce la cultura del autocuidado, pues el dengue se puede confundir con otras enfermedades, y si no se detecta correctamente y recibir un tratamiento inadecuado, puede poner en riesgo la vida de los pacientes.

Piden no automedicarse Si bien no existe un tratamiento específico para la enfermedad, no se puede dar cualquier tipo de medicamento porque eso pondría en riesgo la vida de los pacientes.

Señaló que ante síntomas como:

- Fiebre.

- Salpullido.

- Náuseas.

- Dolor muscular o de articulaciones.

Se recomienda no automedicarse y acudir a la Unidad Médica de Adscripción a valoración.