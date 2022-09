Con una curul vacía, instalan la XVII Legislatura de Quintana Roo

Con solo 24 de los 25 diputados integrantes, quedó instalada la XVII Legislatura de Quintana Roo. Los trabajos legislativos durante su primer año de funciones estarán a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, a través del legislador Renán Sánchez Tajonar.

Una hora previo al inicio de la Sesión de Instalación, la senadora con licencia Marybel Villegas Canché anunció, a través de las redes sociales, que no iba a tomar protesta como diputada plurinominal, debido a que analizaba una invitación para formar parte del gabinete de la gobernadora electa, Mara Lezama Espinosa.

A las 11:50 de la mañana dio inicio el acto protocolario, en una Sesión Constitutiva presidida por la diputada saliente Cristina Torres Gómez, quien designó a Hugo Aldana Navarro, Elda Xix Euan y Alicia Tapia, como presidente, vicepresidenta y secretaria de la mesa directiva de la Mesa de Instalación de la XVII Legislatura, respectivamente.

Acto seguido se le tomó protesta a los nueve diputados de Morena, siete del Partido Verde Ecologista de México, tres del Partido del Trabajo, así como a los legisladores que, de manera individual, representarán al Partido Revolucionario Institucional, Acción Nacional, Movimiento Ciudadano, Fuerza por México y Más Apoyo Social.

“Protesto cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado de Quintana Roo y las Leyes que de ellas emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Diputado que el pueblo quintanarroense me ha conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Nación y del Estado de Quintana Roo. Si así no lo hiciere que el pueblo me lo demande”, expresó Aldana Navarro ante los invitados especiales y público en general.