Instituto de Cultura de Playa terminará gestión sin proyectos

Octavio Martínez/ SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- El Instituto de Cultura y las Artes de Solidaridad terminarán la actual gestión municipal sin llevar a cabo ningún proyecto de infraestructura en la sede del Centro Cultural.

Hace menos de dos meses, Ernesto Martínez Cuéllar, director del instituto, comentó que había planes de buscar recursos federales a través de la Secretaría de Cultura para ampliar dichas instalaciones.

En mayo, dijo que debido a la duplicación de la matrícula, la prioridad en el Centro Cultural, era la construcción de un nuevo edificio con aulas para atender entre 20 a 25 alumnos. Ahora, mencionó que tampoco reactivó el Consejo Editorial de Solidaridad en la presente administración municipal y tampoco planea hacerlo en los últimos días que dure la gestión gubernamental local.

“Para que se pueda hacer una publicación literaria se tiene que conformar un fondo editorial; el ayuntamiento lo debe tener, para que recopile, es todo un trámite, porque un libro es una publicación seria. No hubo la oportunidad, porque es todo un trámite; estamos hablando que es de derechos de autor de obra, es como parar otro instituto, porque los libros son cosas serias”, dijo Martínez Cuéllar.

En la pasada administración municipal, el Consejo Editorial fue reactivado en la parte final de la gestión; además editaron tres libros, uno de relatos, leyendas y poesía, con autores locales. Martínez Cuéllar no precisó la causa por el cual no se activó dicho consejo “yo tengo un año en el cargo, y no te podría contestar esta pregunta”.