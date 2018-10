Piden ayuda al Congreso para crear un Instituto de Inclusión

Adrián Barreto/ SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- El Congreso del Estado dio un primer revés a la creación del Instituto de Inclusión que solicitó la Libertad y Accesibilidad, argumentando falta de dinero, pero la asociación civil insistirá para hacer esa oficina una vez que reinicien los trabajos de cabildeo y su discusión programada para este mes.

“Esa iniciativa se le presentó a Leslie Hendricks Rubio y a Emiliano Ramos Hernández que nos apoyaron, juntamos a otras asociaciones civiles para trabajar este documento y entregamos una propuesta como tal, pero el Congreso dice que no hay dinero, pero falta que la conciencia de los demás diputados actúe a favor”, dijo Rafael Barragán Vázquez, presidente de la asociación Libertad y Accesibilidad.

El activista explicó que la importancia de este instituto radica en hacer valer las directrices que establece la Ley Federal de Inclusión promulgada en el 2011; desde entonces en Quintana Roo se mantiene como “letra muerta”.

“Cualquiera de ustedes puede ir a cualquier tienda o centro comercial y la gente se sigue estacionando en lugar para discapacitados, no hay autoridad que lo detenga, las rampas no son suficientes o no hay, o aun cuando hay nos encontramos sobre las banquetas obstáculos que nos impiden el libre tránsito”, argumentó Barragán Vázquez.

Aunque lamentó que en un inicio se haya descartado la creación de este organismo, de acuerdo con información oficial del Congreso del Estado “será el próximo 15 de octubre cuando inicien los trabajos de cabildeo entre el Legislativo local y representantes del Gobierno del Estado, para aprobar la creación del Instituto para la Inclusión de las Personas con Discapacidad”.