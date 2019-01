Arranca ‘cojo’ el Instituto de Movilidad

Joel Zamora/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- El Instituto de Movilidad comenzó sus operaciones en este año con una carencia de inspectores para la vigilancia del tema de transporte, porque de 65 que tenía en su momento la entonces Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra), actualmente sólo cuenta con 15.

Jorge Pérez y Pérez, titular del instituto, confirmó que el recurso aprobado para el primer año de ejercicio es de 41.8 millones de pesos; sin embargo, consideró que fue muy poco o es insuficiente, ya que alcanzará para la contratación de sólo 15 inspectores más, para llegar 30 en toda la entidad.

“Yo no quisiera hablar de inspectores o supervisores, para cubrir todo el estado deberíamos de tener al menos 100 ó 200 personas, para hacer un trabajo de inspección eficiente, ahora no los vamos a tener y difícilmente los vamos a tener con estas condiciones de austeridad”, aseveró.

Explicó que una vez aprobado, la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) elabora un oficio de suficiencia presupuestal, el cual fue entregado hace un par de días.

Dijo que elaboran un convenio con la ahora Secretaría de Obras Públicas (Seop) que sustituyó a Sintra, para la transferencia del personal, así como los pocos muebles que se han rescatados de la extinta Dirección de Comunicaciones y Transportes.

“También habrá que recibir los pocos vehículos que en mal estado tenían allí, en su momento, cuando tengamos suficiente recurso vamos a empezar a comprar nuestros propios vehículos y eso hace que algunas cosas aún no se puedan operar porque ya me están pidiendo que me meta a supervisar”.

La contratación del personal debe también pasar por un proceso de capacitación, con la finalidad de que trabajen con honestidad y calificación en las diversas actividades que realizará este instituto; actividades, dijo, sin permitir los vicios que se cometía con anterioridad.