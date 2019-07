Retrasan reglas de movilidad en Quintana Roo

Ángel Castilla/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- A casi un año de su creación, el Instituto de Movilidad no ha concluido con la elaboración de los reglamentos, a pesar de haber vencido el plazo legal, y que permitiría regular el servicio de transporte de pasajeros en Quintana Roo.

Creado en octubre de 2018, el Imoveqroo contrató el pasado 21 de mayo los servicios de consultoría para la elaboración de los documentos normativos.

El contrato por un millón 809 mil 600 pesos fue otorgado a la empresa Genie S.C., que tiene como plazo de ejecución del 22 de mayo al 30 de septiembre de 2019.

Jorge Pérez Pérez, director general del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (Imoveqroo), afirmó que el segundo borrador del proyecto de reglamento tiene un 80% de avance y se prevé que esté listo hasta dentro de dos meses.

Señaló que es preferible revisarlo a detalle porque no se trata de cumplir por cumplir con un requisito, sino de hacerlo bien.

“Será un reglamento muy útil, específico que contenga temas importantes y refuerce la verdadera movilidad porque no solamente son placas, concesiones, operativos, la movilidad es un reglamento bien hecho que fomente las cosas que van a beneficiar la movilidad de la población y mejorar su regularidad”.

Uno de los temas que contempla la Ley de Movilidad de Quintana Roo es la posibilidad de la operación de las plataformas digitales, de los cuales hay cuatro en lista de espera.

“No solamente porque entre Uber o cualquier otra marca famosa, sino porque le dé certeza al usuario que se van a expedir concesiones para entrar en operación con plataformas digitales sea de la manera más segura, que estén bien identificados los vehículos, operadores y tarifas, todo con un control estricto”.

Hasta el momento el Imoveqroo ha recibido la petición de una concesión por parte de la plataforma digital Uber, así como tres cartas de intención, una de la plataforma nacional Mueve-T, y dos más de Cabify y DiDi.

En el caso de Mueve-T, es la única empresa local con mejores tarifas para los quintanarroenses que las empresas extranjeras, además de cobrar menos comisiones a los conductores, aunado a una plataforma digital de alta tecnología y fácil manejo para los usuarios.

En tanto, en la ciudad de Cancún usuarios de taxi siguen sufriendo por el servicio que reciben, desde los cobros excesivos, transporte tipo colectivo, hasta insultos por parte de los choferes.

Opiniones

“Son una mafia, cobran lo que quieren, no generan confianza, trato de no subirme porque no sé si me van a secuestrar o violar. No me gusta el servicio”.

Entiendo que no todos son así y que muchas veces tienen que cobrar de más, porque tienen que pagar cuotas de todo tipo y les ponen mil permisos o que los limitan a trabajar en algunas zonas”: María Francisca Suárez.

“A mí parecer está muy mal, porque a pesar de que hay muchos taxistas en Cancún, en muchas ocasiones no quieren llevarte a lugares. No respetan su tarifario y quieren cobrar dependiendo la hora. Para mí, el servicio está reprobado porque además, las unidades son muy viejas y no son seguras”: Rosalinda Nieto.

“Del 1 al 10, los calificó con cuatro, es muy malo. Aunque hay de todo, la gran parte de los taxistas es malo el servicio por muchas razones, desde la vestimenta, cómo te tratan, no se paran cuando uno les hace la parada. También siempre hacen lo que se les da la regalada lana, se me hace pésimo”: Edgar Lira.