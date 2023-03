Intensifican la lucha contra los incendios forestales en Q. Roo

La selva de Quintana Roo está en constante amenaza por los incendios forestales, en su mayoría provocados y derivados de actividades ilícitas, haciendo fundamental la prevención, vigilancia y atención del fuego, incluso con cooperación internacional.

De acuerdo con el histórico de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), en los últimos 20 años se han contabilizado 80 incendios en la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an, una de las más importantes no solo a nivel local, sino nacional y mundial.

La cacería son actividades comunes en esta zona y eso trae consigo otro problema: los incendios que son utilizados para hacer más fácil la actividad, más allá de la extracción de la flora y fauna.

Ángel Omar Ortiz Moreno, director de la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an, de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, destaca que se trabaja de manera intensa no solo por parte de las instituciones, sino también de las comunidades para proteger la selva maya.

Tan solo el año pasado, en esta Área Natural Protegida contabilizaron 12 incendios, que afectaron dos mil 971 hectáreas de Tulum y Felipe Carillo Puerto, cuatro de ellos posiblemente fueron causados por cazadores.

“Es muy difícil el poder predecir una temporada de incendios y para ello se trabaja desde la concientización con las comunidades y el trabajo de campo, para así hacer brechas cortafuego y prevenir los incendios que afecten los recursos naturales”, platica.

Una selva quemada tarda hasta 100 años en poder restaurarse, de ahí la importancia del trabajo que se inicia a través de brigadas comunitarias apoyadas por la Conanp. Actualmente existen cinco proyectos de reforestación de 500 hectáreas que se están interviniendo.

Explica que la Conanp tiene 18 personas que intervienen de manera directa para sofocar los incendios cuando estos se presentan, sin embargo, se requiere del apoyo de las brigadas comunitarias y ahora de la tecnología.

Tecnología, el aliado para el combate de incendios

Con cámaras trampa, drones y smart, un aparato que utilizan los combatientes y guardaparques en sus recorridos, se ayudan para localizar y agilizar el trabajo en los incendios. La tecnología es un aliado para reducir las hectáreas consumidas, ya que la detección oportuna permite una atención rápida y minimiza el impacto.

Eulogio Puc, jefe de departamento de la ANP y encargado de incendios forestales de la Conanp, comentó que desde el año pasado incorporaron drones para poder identificar un posible incendio. Antes, un combatiente tenía que caminar por más de dos kilómetros para hacer el rastreo.

“Con ello también desde el aire podemos identificar las rutas de acceso, caminos y así llegar más rápido, pues en 20 minutos se puede definir una logística”, explica.

Con el smart, similar a un celular, se van registrando los recorridos, observaciones y funciona para recabar información de la fauna silvestre.

“Toda la tecnología, también implica menos esfuerzo para los combatientes y esto ayuda a enfocar más rápido un incendio, incluido las motosierras, motobombas, sopladoras que incluso ayudan a no tener que barrer y esto permite avanzar más rápido en las brechas”, agrega.

Por su parte, Ortiz Moreno, director de la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an, destaca que también existen plataformas satelitales de la NASA para la detección de los incendios que son muy efectivos, y en la Biosfera de Sian Ka’an se cuenta con dos drones.

“Aunque la tecnología resulta de mucha ayuda, siempre el olfato y la vista serán el mejor recurso, es por ello que a lo largo del ANP se cuentan con nueve torres de vigilancia con los cuales se pueden detectar, ya que al estar en suelos cársticos son en el subterráneo y los satélites no logran identificarlos, por ello el humo es el que da la alerta”, agregó.

Para ello se cuenta ya también con pilotos certificados que son técnicos en información geográfica y sería personal totalmente capacitado.

Apoyo internacional para lograr la protección

Desde 2012, a través del programa Selva Maya, la Cooperación Alemana de Desarrollo (Giz, por sus siglas en alemán), se sumó a la protección en tres países de su diversidad. Quintana Roo forma parte del programa para la protección de recursos naturales.

Jorge Uribe, coordinador trinacional del programa Selva Maya del Giz, mencionó que trabajan en la entidad con la Conanp como aliado para así poder lograr los objetivos en las Áreas Naturales Protegidas, en Campeche, Quintana Roo y los países de Guatemala y Belice.

Para ello se cuenta con un paquete financiero anual por más de un millón de euros, principalmente destinados a la capacitación.

“La cooperación alemana brinda apoyo para mejorar sus labores, con capacitaciones a brigadistas, para así tener las mejores prácticas que se realizan con las lecciones aprendidas, y poder cooperar de mejor forma y así coordinarse y reducir la amenaza”, agregó.

El programa trabaja en enfoques de fortalecimiento, inspección y vigilancia, incendios forestales, cadenas de valor y también desarrollar capacidades, ya que se estima que hay una pérdida de al menos 20% de la selva en los últimos 30 años.

“Hemos logrado que más de 200 personas hayan sido capacitadas en incendios forestales, esto en los tres países y eso incluye a brigadistas y guardaparques, y estamos ahora trabajando en armonizar protocolos y medidas para actuar de manera igual en los diferentes países, así poder proteger la selva”, agregó.

México es uno de los países con una de las políticas ambientales más fuertes, y muchas instancias han seguido los procesos e incluso ejidos que están cumpliendo con la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.

“Otra de las amenazas que también se suman es la tala ilegal de madera que pasa de un país a otro, y desde GIZ también estamos trabajando en el enfoque de salud con las comunidades, ya que la cacería además podría traer zoonosis como recién sucedió con la pandemia”, agregó.

Mujeres al combate de incendios forestales

Los brigadista ya se preparan para la temporada fuerte de incendios. Una de las medidas son las brechas corta fuego, en las que se han incorporado las mujeres.

Una de ellas es Dalia Aracely Montalvo, quien desde hace tres se sumó a un grupo de brigadistas de prevención de incendios. Entrar al combate de un incendio requiere de esfuerzo tanto mental como físico.

Para ella ha sido una experiencia positiva, y aunque para muchos esto es un trabajo de hombres, están demostrando que las mujeres también pueden.

“Desde temprana hora salimos a campo y mi labor es hacer las guardarrayas para que no pase el incendio, es decir que el trabajo consiste en una separación de división del material combustible, para ello nos capacitan”, platica.

En su brigada hay tres mujeres más. Su trabajo es prevenir incendios. Dice que a ella le llena de orgullo, pues es una labor importante para el cuidado del medio ambiente.

“Yo me siento orgullosa de mi trabajo, de ser brigadista y esto está motivando a que más mujeres también quieran sumarse a esta labor. Mi único miedo es que me digan que por ser mujer no puedo”, mencionó.

El amor a la selva lo tiene desde niña. Sus tres hermanos también son brigadistas y por eso siguió el ejemplo. También recuerda que con sus papás visitaba la selva que ahora debe cuidar.

Las brechas ayudan a que los brigadistas lleguen a las zonas de una manera más rápida. Es por ello que se les da constante mantenimiento.

Datos

De acuerdo con la Comisión Nacional Forestal (Conafor) de 2015 a 2022

397 incendios forestales registrados

80 mil 712 hectáreas afectadas

Causas

29% cazadores furtivos

27% actividades agrícolas

10% actividades ilícitas

10% fumadores

El resto causas desconocidas