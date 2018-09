Inter Acapulco propina 2-1 a Bonfil

Ángel Villegas/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Bonfil tuvo al bicampeón contra las cuerdas. Lo sometió con una anotación de Rubén Estrada al 32’, pero no supo propinar el ‘nocaut’ que lo pusiera fuera de combate. Al final, lo pagó caro e Inter Acapulco ‘resucitó’ y con par de goles en el complemento, le demostró quién es el que manda en el fútbol Máster de la Liga de Veteranos.

Ejidatarios se ha quedado en la orilla, pues en las dos veces que enfrentó a los nerazzurri en la Liguilla (final del Clausura 2017 y semifinal del Apertura 2018), increíblemente cayó en penales.

El sábado, para no variar, no cambió su ‘maldición’ y corrió con la misma suerte. Ruller Jiménez y Adalberto Flores fueron sus verdugos. Otra vez salió cabizbajo, pero con la satisfacción de que hizo sufrir al flamante rey. El resultado le permite a la escuadra de Juan de Dios Carrera Sánchez sumar su segunda victoria de la campaña (anteriormente venció 5-0 a San Juan, recordemos que no tuvo actividad en la tercera contra Club Taxistas, a raíz de un permiso que solicitó éste último).

Actualmente, registra un descalabro en 43 compromisos (la última vez que perdió fue el 7 de julio (2-1 ante CTM en la jornada 19 del Apertura 2018). Por si fuera poco, tiene pendiente su compromiso frente a Viveros Jardín, correspondiente a la jornada inaugural.

Ejidatarios comparte sector (Grupo Uno) con el Inter. Marchaba invicto, con dos triunfos y una igualada, hasta que se encontró con su ‘bestia negra’ y le puso el alto. ‘Más limón a la herida’. En el otro pelotón (Grupo Dos), Deportivo Cancún mantiene su paso perfecto.

En cuatro juegos, acumula el mismo número de ganados, ya que en esta ocasión superó 5-1 con gran facilidad a Quirúrgica con ¡cinco! tantos de Pablo Santander. Por mucho, la figura de la jornada. Con estas cinco anotaciones, ya cuenta con once a favor, uno permitido (el primero que acepta en este inicio del Clausura 2018) y 12 unidades.