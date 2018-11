Interesante primer mercadito de material artístico

Faride Cetina/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Ayer por la mañana arrancó la primera edición del mercadito de material artístico, organizado por Otoniel Sala y Silvana Bressan, quienes están interesados en que más artistas se acerquen al despacho de arte para llevar materiales y que a su vez tanto ellos como los estudiantes de carreras afines a las artes visuales y el público en general, vayan al taller y laboratorio experimental de arte para adquirir algunas piezas o bien hacer algún trueque con otros artistas.

En entrevista, Otoniel Sala compartió que este proyecto nació en primera instancia porque muchas veces los creativos no solo de pintura, sino de escultura, músicos, fotógrafos o cualquier otro creador de las artes tienden a adquirir productos o materiales artísticos que prueban, pero no resultan ser lo que esperaban, por lo que lo guardan y no le dan uso, además de que un par de artistas se acercó a ellos (Otoniel y Silvana) y les expresó que se cambiarían de residencia y que querían vender lo que tenían, por lo que decidieron hacer este bazar que esperan se replique tantas veces como sea necesario.

“La verdad es que los artistas somos muy curiosos y nos gusta estar experimentando con nuevos materiales y por eso nos hacemos de cosas, así que por eso nació la idea, invitamos nuevamente a los artistas que tengan material que ya no utilicen a que lo traigan y hagamos esta sinergia, también invitamos a los que no se dedican al arte, pero están empezando con alguna disciplina a que se acerquen, vean lo que hay y si algo les interesa lo adquieran para que sigan experimentando”, expresó.

El muralista agregó que sobre la marcha decidirán si este mercadito continua llevándose a cabo por ediciones cada determinado tiempo, o bien, si el mercadito estará de manera permanente, pero que eso dependerá de la respuesta y participación de la gente. En esta ocasión el mercadito estará abierto hoy y mañana (jueves y viernes) de 10 de la mañana a seis de la tarde.

El hecho

Despacho de arte se encuentra detrás del parque de Las Palapas, sobre la calle Gladiolas # 23, a un costado de la escuela primaria.