¿A ti también te ha fallado internet toda la mañana?

Cancún.- Decenas de quejas se acumularon en la cuenta de Twitter de la empresa de servicios de internet Izzi, debido a fallas que fueron reportadas en diferentes partes de Cancún durante la mañana de este viernes.

En la línea telefónica de la compañía la llamada es respondida por una grabación que advierte que hay una falla general en la zona, aunque no se especifica en dónde es. Tras recibir atención se informa que el contratiempo se debe a un problema con un “nodo” del área, sin precisar más detalles.

Mientras tanto, las quejas en Twitter no se han hecho esperar.

“Se les ha perdonado que fallen todo el año, pero en cuarentena!!! Neta @izzi_mx !!!??”, “Homeoffice/Cuarentena y a @izzi_mx se le ocurre tener afectaciones en mi zona”, son algunos de los mensajes que se leen a modo de reclamo.

Día 4 de home office: Dice una grabación de @izzi_mx que hay una falla en mi zona, me quedé sin internet y no puedo trabajar más Que alegría !!! pic.twitter.com/BPQe0i3f55

Se les ha perdonado que fallen todo el año, pero en cuarentena!!! Neta @izzi_mx !!!?? No me jodan!

@izzi_mx un día se retrasa uno con el pago y ustedes no preguntan qué pasó, pero hoy desde hace 5 horas no tengo servicio y no saben qué decir @Profeco @GAMEZMARIO @Apodaca_News