Interpone gobierno municipal la primera denuncia contra desarrollo irregular

El gobierno municipal de Benito Juárez interpuso la primera denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) en contra de uno de los desarrollos irregulares detectados durante los operativos realizados en octubre pasado.

Nahielli Margarita Orozco Lozano, secretaria de Ecología Municipal de Desarrollo Urbano y Ecología del municipio, detalló que la denuncia, interpuesta la semana pasada, es por la venta ilegal de lotes en terrenos donde no está autorizado.

“Ya estamos avanzando en el tema. De hecho, la semana pasada interpuse la primera denuncia en la Fiscalía (…) Nosotros estamos haciendo la denuncia por un tema de la venta de lotes de terreno sin permisos. El tema ambiental no lo podemos todavía encausar en la denuncia porque no tenemos conocimiento de todo eso, ya que no hemos podido tener acceso a esos lugares”.