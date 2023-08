Inversión fija bruta “repunta” 4.5% en mayo

Durante mayo, la Inversión Fija Bruta anotó un crecimiento de 4.5% mensual, siendo su alza más pronunciada desde agosto del 2020 y alcanzando un máximo histórico, informó el viernes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Con el avance mensual de mayo, este componente de la economía ligó cuatro meses con datos positivos, una racha que no se había registrado desde inicios de 2021, según las cifras desestacionalizadas. Además, el índice de la Inversión Fija Bruta llegó a 112.70 puntos, su máximo histórico; los registros de este indicador iniciaron en 1993. La construcción le da un “empujoncito” a la inversión productiva. El catalizador de la inversión productiva fue la construcción, cuyo avance mensual fue de 7.6% en mayo, de igual forma su mejor registro desde agosto del 2020. Al interior de la construcción, destaca el crecimiento de 9.7% mensual en la no residencial, su mejor dato desde enero del año pasado; al tiempo que la residencial, si bien avanzó 6.8%, no logró compensar la caída de 7.7% de abril. En cuanto a la inversión en maquinaria y equipo, el dinamismo fue menor, debido a que creció 1.2% mensual en mayo, desde 2.3% del mes previo. La maquinaria y equipo nacional tuvo un incremento de 1.6% mensual en mayo, su mejor dato en cuatro meses. Este avance se dio principalmente por equipo de transporte, rubro que creció 2.2%, pues la maquinaria, equipo y otros bienes cayó 1.8%.

En la maquinaria y equipo importado se dio un avance de 1.1% mensual en mayo, también impulsada por equipo de transporte, con una expansión de 5.5%, mientras que, en maquinaria, equipo y otros bienes, se estancó en 0.0%.

Precios de alimentos suben ligeramente tras fin del acuerdo de granos Ucrania-Rusia

Los precios de los alimentos en el mundo subieron levemente en julio por segunda vez en el año, impulsados por el fin del acuerdo para la exportación de granos ucranianos en el mar Negro, informó este viernes la FAO.

El índice de la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que mide una canasta básica de productos, subió 1.3% con respecto a junio, su mayor incremento en lo que va de año. Sin embargo, el marcador está un 11.8% por debajo del nivel alcanzado hace un año. El índice de la FAO para los aceites vegetales registró un alza de 12.1% en un mes, terminando con una racha de siete meses en baja. La organización señaló que esta subida se debe a la “incertidumbre” sobre los suministros de la región del mar Negro tras la decisión adoptada por Rusia de no prolongar el acuerdo para exportar granos ucranianos por esta vía.

Los precios de trigo aumentaron un 1.6%, marcando su primer incremento en nueve meses, principalmente debido a la situación en torno a las exportaciones de Ucrania. El índice de precios del arroz registró un incremento de 2.8% alcanzando un máximo en 12 meses, según los precios corrientes. La principal causa es “la prohibición de las exportaciones de arroz índico sin cocción previa impuesta por India el 20 de julio”. En cambio, varios indicadores se orientaron a la baja, como el del precio del azúcar, que registró su segundo mes de caída, con una contracción del 3.9 %. La FAO destacó que “los precios internacionales del maíz continuaron la tendencia a la baja debido al incremento estacional de los suministros procedentes de las cosechas en curso en Argentina y Brasil”.

Grava el SAT servicios de brujos y chamanes

Los “amarres”, limpias energéticas y prácticas rituales similares en México se pueden facturar. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) incluyó los “servicios de hechiceros o vudús”; “servicios de curanderos”, “chamanes” y “trabajo con la energía” dentro del Catálogo de Productos y Servicios sujetos a impuestos.

Dichos trabajos, que regularmente se realizan en la informalidad, se engloban dentro de la clase de “curanderos”, que a su vez corresponde al apartado de “medicina alternativa y holística” en los servicios de salud del Catálogo del SAT. De este modo, en teoría, las personas que se dedican a dichas prácticas deben darse de alta ante el SAT y cumplir con las obligaciones fiscales correspondientes, mientras que los solicitantes de los servicios pueden pedir factura. Así, la hechicería y el chamanismo deben pagar Impuesto al Valor Agregado (IVA) y cumplir con el Impuesto Sobre la Renta (ISR). Este Catálogo es una herramienta del SAT en la cual los contribuyentes pueden identificar la clave del producto o servicio que desean facturar, para lo cual deben seleccionar el tipo, división, grupo y clase de estos para obtener las claves asociadas.