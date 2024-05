Investigación de la vida acuática arroja buena calidad del agua en Bahía de Chetumal

La Bahía de Chetumal, Santuario del Manatí y Bahía Corozal, presentan una buena calidad del agua en general, pero cerca de los centros poblacionales el agua presenta bajos niveles de contaminación.

La doctora Teresa Álvarez Regorreta, investigadora en El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur) Unidad Chetumal, señaló que si bien los niveles de contaminación frente a Calderitas y Chetumal, en Quintana Roo, así como Sarteneja o Corozal y New River, Belice, además de la desembocadura del río Hondo, son bajos, es necesario que las autoridades tomen cartas en el asunto para evitar que la situación continúe.

Dijo que la Bahía de Chetumal es un cuerpo de agua gigantesco y en general presenta una buena calidad del agua.

“Cercano a los centros poblacionales, esas partes, como son más bajas y ahí están las descargas de aguas pluviales y residuales, por ejemplo en Chetumal, todo el drenaje pluvial se va hacia la bahía y algunos de esos drenajes están combinados con drenajes sanitarios, aunque ya no es como antes, porque ha habido un gran esfuerzo para cerrar esas descargas”.

Pero, todo lo que el drenaje arrastra, como la basura y escurrimiento sobre el pavimento tiene algunos contaminantes.

Precisó que a pesar de las plantas de tratamiento que ya hay en la capital del estado, también se necesita que las casas habitación de la zona baja de la ciudad se conecten al sistema de drenaje sanitario.

“La mayoría de las casas cercanas a la zona baja no están conectadas al drenaje, ya está incluso la infraestructura de conexión, pero por algún asunto técnico de coxexión no se ha podido llevar a cabo, no se captan todas las aguas residuales”.