Comparte su investigación sobre ritmos de Quintana Roo

Faride Cetina/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- La artista visual y antropóloga, Alejandra Campo Romo, exhibirá hoy en la galería Víctor Fosado de la Casa de la Cultura de Cancún, una exposición foto-documental tipo museística que lleva por nombre “Salvaguarda ritmos de Quintana Roo”, resultado de una investigación que la artista realizó por iniciativa propia y con la que ganó la beca Pacmyc (Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias).

Esta muestra tiene como finalidad compartir los resultados de la investigación que la artista realizó en el año 2017, y los ritmos musicales que se escuchan y bailan en la zona continental de Quintana Roo, así como el proceso histórico y sociocultural del cual derivan, integrará 24 piezas de un metro por 80 centímetros y un video documental.

“Investigué desde la maya pax hasta el reggae y todos los ritmos que hay en la zona sur, centro y norte del estado, hice trabajo de campo con varios grupos importantes de la entidad, e identifiqué cuáles son los ritmos que hay en cada zona, la parte histórica pero también la parte social”, expresó la entrevistada.

La razón primordial que la artista le da a la comunidad de Cancún y sus alrededores para que acudan a ver la propuesta que estará instalada en el recinto mencionado anteriormente hasta el 13 de marzo, es que conozcan un poco más acerca de la historia, antecedentes sociales y culturales de la tierra donde están viviendo.

“Lo que trato con esta investigación y exposición es que la gente que vivimos aquí pero que no somos de aquí, conozcamos la tierra donde estamos viviendo, donde estamos trabajando y obtenemos dinero para comer y mantenernos. Deseo que nos quitemos esa idea que tenemos de que en Cancún no hay cultura, eso no es correcto porque cualquier pueblo o nación tiene cultura aunque sea joven”, finalizó.