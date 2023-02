Investigan 70 desarrollos sin autorización ambiental en Q. Roo

La Procuraduría de Protección al Medio Ambiente en Quintana Roo (PPA) reportó que ha abierto 70 procedimientos contra desarrollos por carecer de autorizaciones ambientales en lo que va de esta administración.

Alonso Fernández Lemmen Meyer, titular de la dependencia estatal, señaló que 60% de ellos están ubicados en el municipio de Tulum, Playa del Carmen y Cancún.

“No significa que los 70 vayan a ser sancionados, porque no tienen su resolutivo. Están en un proceso tardado, porque se tienen que hacer diversos trabajos de inteligencia, como ver quién es el propietario del predio, pedir información a dependencias como Desarrollo Urbano, Catastro o Registro Público (de la Propiedad), luego se hace el acta de inspección y tardan en contestar. Es un proceso tal vez de tres meses”.

Detalló que el proceso arranca desde las inspecciones, cuando se detecta que un desarrollador no cuenta con sus autorizaciones en materia de impacto ambiental, por lo que se les levanta un acta en donde se refieren las presuntas omisiones y se les da un plazo para que presenten ya sea la documentación o un alegato.

El funcionario añadió que el monto de las multas se establece de acuerdo con la falta, por ejemplo, si se detecta que los responsables cometieron la falta de forma intencional, si son reincidentes o no, aunque advirtió que las sanciones pueden llegar hasta los 500 mil pesos.

Fernández Lemmen Meyer indicó que es sumamente importante que los desarrollos estén al día en materia ambiental, porque su Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), que es la autorización para edificar un proyecto, puede avalar o no su construcción.

“Si rechazan un proyecto es porque están impactando demasiado el medio ambiente para un área no está diseñada para eso, tal vez porque en el POEL no se tiene esos criterios o no es compatible o igual y tiene autorización para hacer 10 viviendas y hacen 30 o tienen para tres pisos y hacen cinco. El ecosistema no permite tanta irregularidad”.