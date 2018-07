Investigan muerte de nueve perros callejeros en Cancún

Pedro Olive/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- La mañana del martes pasado fueron encontrados al menos nueve perros envenenados en el estacionamiento del fraccionamiento Villas Otoch Paraíso, que eran alimentados por voluntarios de la organización civil Can Cat Love, dedicada a rescatar, curar y dar en adopción a canes y gatos en riesgo o abandono.

Los vecinos metieron a los canes en bolsas y los llevaron a contenedores de basura. “Estamos esperando los resultados, ya con estos en las manos podemos acudir a poner la denuncia ante la Fiscalía General del Estado, porque el maltrato animal ya está tipificado como delito”, aseguró Yamilet Leyva, presidenta de la asociación.

También te puede interesar: Animalistas denuncian que 'indigentes' abusaron de can

“Cuando veo la publicación en la mañana no lo podía creer, estaba yo trabajando, pero los identifiqué, son con los que convivo y alimento todos los días. Saliendo del trabajo nos reunimos el equipo de Can Cat Love y fuimos a revisar los contenedores, ubicamos a cuatro, ya no buscamos a los demás porque había mucha basura, me da mucho coraje y rabia”, comentó Isaí Santiago, voluntario que ayudó con los cuerpos de los canes, que fueron sacando uno a uno, después de abrir y cerrar diferentes bolsas que estaban en los depósitos.

En total fueron cuatro los que localizaron entre las bolsas y contenedores, de estos recorre calles de Villas Otoch Paraíso para alimentar a aproximadamente 80 perros.

Los integrantes de esta organización civil en pro de la fauna callejera, acudieron la noche del martes al lugar donde presuntamente dejaron a los canes: uno era grande, dos medianos, y uno más pequeño de la raza french poodle. Tras el hallazgo, no quisieron seguir removiendo entre los residuos, debido a que el olor fétido era fuerte.

Después fueron llevados a Paraíso Animal, lugar donde incineran mascotas. En el sitio mencionado los perros están congelados, para que se les practiquen estudios y determinar la causa de la muerte y el tipo de veneno que les dieron, comentó Yamilet Leyva, presidenta de Can Cat Love, quien añadió que su labor la hacen desde hace dos años