Invitan a evento holístico en Playa del Carmen

El 29 de abril se llevará a cabo el festival "Art Holistic, Arte y Bienestar para Todos", el cual reunirá a diversos expositores de diversas disciplinas artísticas y culturales en el parque La Ceiba.

Norma González, productora del evento, invitó a la población a la mañana y tarde de ese día al parque La Ceiba, donde podrán ser partícipes de este festival que ya cuenta con antecedentes positivos.

“Buscamos hacer accesible el arte y el bienestar y aquí hay estadística de la OMS, o de la Unesco, que más del 50% de la población no tiene acceso al arte de manera recreativa, de una manera profesional y la pandemia generó una gran ola de trastornos mentales, emocionales, que no saben a dónde canalizarse y también a veces no es tan accesible”, expuso Norma González.