Invitan a las “Caravanas por la Juventud y el Arte” en Chetumal

Hoy sábado 16 de abril, se realizará la actividad “Caravanas por la Juventud y el Arte”, a partir de las 5:00 de la tarde, en el Monumento al Mestizaje Mexicano en Chetumal.

Miguel Rosas Correa, impulsor del “Sakura Fest 2022” y organizador del evento, señaló que los conductores del evento serán Eli Cob y Ary Sanz, en el que habrá una infinidad de actividades, así como participación de talentos juveniles locales.

Señaló que entre los talentos juveniles que participarán hoy sábado, se encuentran Disaster G, Frequency, Diversity, Shooting Stars, Everglam, Dream's Color, ZMN Dance Cover, Right Here In The Zone, Live Dance y Subarashi Sekai Cosplay.

También, Irving UC Dance Cover, Ailana Carrillo (cantante), Omar Baeza (psicólogo), Axel Alvarado (cantante), Hiroko Dance Cover y Saulo Aguilar Bernés (escritor).

Además se contará con la exposición de diversos emprendedores, tanto locales como de poblaciones cercanas a la capital del estado.

Dijo que las “Caravanas por la Juventud y el Arte” son con el objetivo de brindar un espacio a los talentos locales y a emprendedores para que demuestren sus habilidades y dar a conocer sus productos, además de incentivar la recuperación económica entre la juventud.

Rosas Correa expresó que el grupo de jóvenes que encabeza trabaja arduamente en la creación de espacios de sano entretenimiento y esparcimiento para los jóvenes.

Lugares donde no hay sustancias prohibidas ni alcohol, y donde los artistas juveniles pueden dar a conocer su talento.

Debido a la pandemia por Covid-19 y por la seguridad de todos los asistentes, durante el desarrollo de “Caravanas por la Juventud y el Arte” se debe de tener puesto el cubrebocas, respetar la sana distancia, llevar gel antibacterial y a la entrada del Monumento al Mestizaje Mexicano se tomará la temperatura.

Los organizadores del evento exhortan a los asistentes a no tirar basura en el lugar ni a la bahía, porque a quién se sorprenda tirando basura en esos sitios se le retirará del lugar.

