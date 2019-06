Inyección de aguas residuales, la gran amenaza al acuífero de Q.Roo

Alejandro Castro/sipse

CANCÚN, Q. Roo.- El acuífero de Quintana Roo es susceptible a una serie de contaminantes, como la basura que ingresa a través de los cenotes o los químicos de bloqueadores y repelentes, pero el más grave es la inyección de aguas tratadas.

Luis Leal, experto en buceo de ríos subterráneos, sostiene que fuera de las zonas urbanas, el agua subterránea en la entidad se encuentra limpia y en buenas condiciones, pero el vertimiento de aguas tratadas como parte del proceso en los sistemas de agua potable está ocasionado afectaciones al agua y a los ecosistemas interconectados, como los arrecifes.

“Una persona no es consciente del grave problema que representa su agua residual. Da por hecho que el gobierno se hace cargo de ella, en el mejor de los casos, o que en el suelo o grieta donde la desecha, se absorbe y se degrada de manera natural. Pero esto no es ni tan cierto ni tan simple, cuando menos no en nuestro delicado suelo calcáreo”, apuntó.

El explorador del acuífero afirmó que la contaminación que llega al acuífero es distinta en temporadas vacacionales, períodos en los cuales la capacidad de adaptación de los ríos subterráneos se ve rebasada.

“Nuestra población flotante nos obliga a tener mucha más infraestructura que la que en apariencia podría ser suficiente. La cantidad de agua residual que se produce en la temporada baja es muy diferente a la que se produce en la temporada alta. La verdad es que las temporadas altas siempre nos rebasan. Es terrible. Deberíamos estar preparados para todo y no lo estamos”, dijo.

Reprochó que las reglas de tratamiento e inyección de aguas residuales sean generales en todo el país, sin tomar en cuenta la permeabilidad en el subsuelo de la región, ni la conectividad de los cuerpos de agua subterránea, el comportamiento de los flujos, la presencia de agua de mar bajo el agua dulce, ni la profundidad de los cuerpos de agua.

“Tratamos e inyectamos al subsuelo el agua residual de la misma manera en la que se hace en el altiplano del país, lo cual es no solo absurdo, sino peligroso”, añadió.