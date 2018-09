Denuncian maltrato y hostigamiento de autoridades del Conalep

Joel Zamora/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Un grupo de ejidatarios y empleados de la Extensión Académica del Conalep en la Ribera del Río Hondo denunciaron posibles irregularidades; como maltrato, hostigamiento y amenazas donde involucran a la directora y un prefecto.

A través de diversos oficios, dirigidos a diversas autoridades, los ejidatarios responsabilizan a la directora general de dicho plantel, la licenciada María Soledad Hernández, así como al prefecto Alan Daniel Macías Reyes, de actuar de forma hostil y antiprofesional, además de realizar actividades que no son propias de sus funciones.

También te puede interesar: Bachilleres, Conalep y Cecyte, en riesgo de paro laboral

Macías Reyes, fue denunciado por estudiantes de un albergue estudiantil para jóvenes indígenas, tal y como Novedades dio a conocer en su portal informativo en noviembre del año 2016, debido a que formó parte de una red de corrupción y abuso hacia los propios estudiantes.

Aníbal Montalvo Pérez, director general del Conalep en Quintana Roo, dijo que en los primeros días del mes de agosto tuvo la oportunidad de recibir a diversas autoridades ejidales, quienes expusieron el tema, y se comprometió a investigar caso por caso.

Los denunciantes aseguran que la directora otorga funciones a Macías Reyes en situaciones que no son de su competencia; esto agregando temas de maltrato, amenazas, así como tratos denigrantes hacia la base trabajadora.

“Todas las denuncias tienen que ser atendidas, vamos a establecer buzones de transparencia en cada uno de los planteles y en los próximos días realizaremos jornadas en todo el Estado, para escuchar a los trabajadores, sobre todo cuales son las inquietudes del personal administrativo y docente”, dijo el director general.

Dijo que sostuvo una plática con la directora, pero se investigarán sus funciones para que no haya malas interpretaciones, por lo que en caso de detectar que una persona realice funciones que no le corresponden, recibirán llamadas de atención para que la situación no vuelva a ocurrir.

Aunque indicó que el caso de Alan Daniel Macías Reyes, no es del conocimiento de la dirección del Conalep; dijo que realizará una investigación amplia, debido a que las acusaciones del prefecto fueron en el 2016 y cuando laboraba para otra institución.

Macías Reyes, quien se ostentó como responsable de adquisiciones, en conjunto con Sofía Montejo Hernández y la exdirectora, Guadalupe Rosado Pat, es acusado de facturaciones fraudulentas, duplicación de plantilla y robo de mobiliario de un Albergue Estudiantil Indígena en Chetumal.