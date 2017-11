Isabel Burr: Feliz de protagonizar 'La hija pródiga'

Jocelyn Díaz/SIPSE

CANCÚN, Q Roo.- Bajo la piel de Alicia Montejo, una mujer que fue secuestrada y estaba desaparecida de la faz de la tierra, la cual regresa 20 años después a casa de su familia con amnesia y una gran necesidad de saber qué sucedió durante todo ese tiempo, habita la bella actriz Isabel Burr, de 29 años, nacida en la Ciudad de México, hija de madre española y padre inglés, la cual se dio a conocer en la serie de MTV “Niñas Mal”, donde interpretaba a la rebelde Adela Huerta.

También te puede interesar: Preparan operativo por 'El Buen Fin' en Cancún

Hoy Isabel es la protagonista de la telenovela mexicana de misterio “La hija pródiga” que se transmite por TV Azteca y amablemente platicó con Novedades Quintana Roo lo bello y difícil que ha sido su incursión en el mundo de las telenovelas.

“Es un personaje muy fuerte que no ha sido fácil interpretar porque además de que no es completamente empático con la audiencia, porque no tiene pasado, no sabe quién es, constantemente está en duda, en la búsqueda y necesidad de saber quién es, además todo el mundo quiere que desaparezca y comienza a recibir amenazas y de ahí surgen muertes a su alrededor; poco a poco va recobrando la memoria a base de hipnosis, de fotos o de relatos de otras personas y sus recuerdos no son rosas, más bien son dolorosos, todo eso que vive Alicia son situaciones duras” afirmó Isabel.

La hija pródiga es una historia original de José Ignacio Valenzuela que exhibe los problemas que vive actualmente la sociedad en medio de la trama de una telenovela como todas, con la historia de amor, los villanos y demás pero con la frescura y delicadez al tratar temas como el tráfico de órganos, la homosexualidad, la Iglesia, la pedofilia, el alcoholismo, las clases sociales, lo sucedido en la Guardería ABC, con los 43 de Ayotzinapa y temas que de pronto resultan un tanto escabrosos.

Isabel Burr, agradece la oportunidad de participar en una historia original y a pesar de que en algún momento juró que no trabajaría en una telenovela, ahora está feliz de haber aceptado el reto, “La verdad es la primera vez que hago un protagónico en televisión abierta, no sabía la carga y la responsabilidad que implicaba, realmente los actores de telenovela hacemos un trabajo brutal, tenemos jornadas de trabajo de 15 horas al día, de lunes a sábado, sin apuntadores, todos entregados al personaje donde tienes que tener las emociones a flor de piel porque son sólo una o dos tomas y eso tiene un mérito muy grande y a lo mejor la gente eso no lo ve como me pasaba a mí, dije que nunca iba a hacer telenovelas y mira ahora.”

“Este proyecto me hizo aprender mucho, hacía más de 30 escenas al día, desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche grabando, yo vivo sola, entonces como estaba súper concentrada con mi personaje, soy honesta y te digo que fueron meses increíbles por un lado, actuando, conociendo a los actores y demás, pero por otro lado fue aterrador, irme de noche, regresar de noche, viví momentos de soledad fuertes, era difícil desprenderme de estos sentimientos, me daba insomnio brutal, no podía dormir pensando en las escenas, estaba tensa y muy entregada a mi personaje, creo que fue un error de mi parte, es una de las enseñanzas personales que me llevo, aprender a dejar fuera de mi vida a mis personajes”.

Luego de las experiencias que ha vivido en el ámbito actoral Isabel ha aprendido a manejarse en el medio y a ser mejor actriz cada día, “Siempre estoy en talleres, renovándome, tomando cursos, en esta carrera la gente siempre critica, toma decisiones de tu trabajo, de tu físico y eso te vuelve vulnerable; sin embargo, yo me he preparado tengo la licenciatura de arte dramático y a raíz de eso no he dejado de estudiar he aprendido a lidiar con el medio, a aguantar las críticas pues en esta carrera hay que tener estómago y corazón de acero para que todo se te resbale, no te puedes caer en la primera, hay que luchar por tus sueños y eso hago”, puntualizó la bella actriz.

Con 10 años de carrera artística Isabel Burr ha participado en series como Niñas Mal 1 y 2 para la cadena de MTV, Kdabra para Fox, una serie para HBO, Señora Acero 2 y próximamente estrenará una película que realizaó al lado de Humberto Zurita, además de que se encuentra por firmar con Netflix para una nueva serie y realizando castings y lecturas para futuros proyectos que pretende concretar para 2018.