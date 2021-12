Isabel, la cantaora mexicana, vive su mejor etapa

Con una voz potente y poderosa, la cantautora mexicana Isabel, promueve su más reciente EP en homenaje al gran compositor Manuel Alejandro; además comparte en exclusiva para Novedades Quintana Roo, su conmovedora historia, ya que gracias a la música su vida cobró sentido, luego de padecer una terrible enfermedad.

“Siento que estoy viviendo la mejor etapa de mi vida, me siento realizada, muy completa por haber descubierto este don, hasta hace pocos años no sabía que cantaba y ahora estoy haciendo un sueño realidad, la música me ayudó a sanar muchísimo y ahora le estoy regresando lo mucho que me ayudó”, comparte Isabel, antes de compartir un poco de su historia.

De padre español y madre mexicana, Isabel recuerda que desde su infancia tomaba clases de canto por cuestiones de salud, para mejorar su respiración y su maestro, un entregado al flamenco, le dijo que tenía un don, mismo que descubrió tiempo después, cuando se dio cuenta que en sus voz se facilitaban las melismas (capacidad para cambiar tonos y altura musical al momento de cantar) muy usadas en los cantores de flamenco.

Foto: Cortesía

Su primer disco nació a principios de 2021 y ahora presenta su segundo EP, homenaje a Manuel Alejandro, exitoso compositor de grandes artistas latinoamericanos.

“La música me ha ayudado a conectarme conmigo, estuve en cama dos años, mis defensas estaban muy bajas, así que aprendí a enfocarme en cosas positivas, para mí la música ha sido magia, fue lo mejor que me pudo haber pasado, aprendí a valorar la salud, a las personas que están a mi alrededor y de ahí me agarré para no soltarme, comencé a estudiar. Mi primer disco lo hice a principios de 2021 y ahora estoy presentando mi segundo EP, que son canciones que me han gustado toda la vida y coincidió que todas son de Manuel Alejandro, así que decidí hacerle un homenaje”, expresó Isabel, quien tiene grandes planes para este 2022.

“Estoy en plena composición para sacar algunas canciones inéditas, mientras tanto de este EP estarán saliendo temas acústicos, en marzo o abril saldrá tema de una fusión de flamenco con ranchero, es una locura de canción, quedó preciosa, ya la escucharán. Algo que me urge es estar con el público, cuando termine de salir este EP arrancaré una gira por varias ciudades del país y seguro llegamos a Cancún”, concluyó la bella Isabel.