Emprendedora mexicana creó su propia marca de joyas artesanales

PLAYA DEL CARMEN.- Isadora Creaciones Mexicanas es una marca de joyas artesanales que Guadalupe Medina Rivero creó a partir de su afición a las manualidades hace ochos años, y que la llevo a impartir cursos que iniciarán próximamente.



El curso se llama “Hazlo tú misma” y estará dirigido a personas que busquen tener ingresos extras a partir de creaciones de este tipo de joyería, y para quienes se interesen por aprender a confeccionar este tipo de artilugios de la belleza pueden contactar a Guadalupe Medina a través de su Instagram Isadora Creaciones Mexicanas.

“Esta actividad sí genera un poco de ganancia aunque no me dedico de lleno a ello, pero si hay mujeres que quieren hacer algo no lo duden y vengan al taller que se llama “Hazlo tú misma”, yo pongo todo el material, las pinzas y todo y lo que cada asistente puedas hacer en dos horas se te queda para ti pero lo importante es que aprendes un poco de técnica para hacer tus creaciones”, dijo.



Con ese taller espera compartir lo aprendido durante ocho años que lleva haciendo creaciones con amatistas, agatas, cristales facetado, baños de oro y diversos materiales que usa para sus creaciones que vende regularmente entre sus conocidas y recomendaciones.



“Me piden un poco de todo, quizá porque los hago pensando en mí y por eso tengo variedad pero pensando en el buen gusto de todas.



Aunque es independiente, acude a puntos de venta junto con Gretel Vall, quien creó también su marca Gretel Vall Diseñadora que ya lleva años, e igualmente comenzó por el gusto que tiene a las manualidades.



“Tuve tiendas y vendía en negocio fijo, pero ahora me mudé a las redes sociales lo que me reduce costos y mejora mis tiempos a la vida diaria, es una nueva forma de hacer el mercadeo y es ideal para quienes tienen la intención de empezar en esto”, dijo.



Aún no hay fechas para el taller, pero en cuanto se tenga una convocatoria suficiente se hará el primero, y Medina Rivero no descarta hacer otros posteriormente.