Isbo desata su erotismo y sensualidad con “Quítalo”

Tras su regreso a la música con el tema Mi lugar, Isbo inició una nueva etapa de madurez tanto musical como de alma, ahora consolida este retorno con un tema diferente y con mucha esencia.

“Sin duda el 2020 fue un año que marcó mi vida. Al inicia del año terminé una relación muy importante en la que puse mucha esperanza, mis emociones tocaron fondo con la situación del mundo y colapsé. Mi salvavidas fue la música, tomar mi guitarra y empezar a transmutar esas emociones a canciones, letras y melodías que presento con este nuevo sencillo como un grito desesperado de mi corazón para decir a esa persona que regrese y retomar Mi Lugar en su vida”, expresó Isbo quien se destapa y atreve a todo con su nuevo sencillo.

“Quítalo” es un tema abiertamente gay con el que incursiona en el mundo de la música electrónica, el cual nació de manera muy particular.

“Estoy muy agradecido por todos las muestras de amor que he recibido por parte de mi público, así que espero disfruten este tema que ya se encuentra en rodas las plataformas digitales. Es una canción muy sensual que lleva dedicación, todas mis canciones son vivencias personales, Quítalo nació en el aeropuerto de la Ciudad de México, iba a Punta Mita, Nayarit y pensé, necesito sacar esta parte de mí que es mucho más erótica, me llegó la inspiración como por arte de magia, y ahí empecé a escribir, a hacer melodías, a grabarla con el celular y durante todo el vuelo me la pasé haciendo voces, armonías, cuando aterricé ya tenía la canción#, reveló Isbo a sus seguidores, a través de un en vivo en redes sociales.

Inspirado en el pop inglés, "Quítalo" es una canción que narra una historia de obsesión mental con fantasías, enredos pasionales y delirios por un amor inconcluso que sigue vivo en la mente del protagonista, compartió Isbo, quien invitó a sus seguidores escucharla y compartir sus videos pues ya se encuentra en todas las plataformas musicales.

También te puede interesar:

Horacio Villalobos se siente orgulloso de estar en 'La Academia'

Tras pleito con Danna Paola, Gibrán aprovechará su “mala fama”

Tras el sueño de ‘La Academia’, Diego se queda en México