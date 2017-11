Iskander ya piensa en lanzar su sexto disco

Jocelyn Díaz/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- El cantautor mexicano Iskander, visitó recientemente nuestra ciudad y se dijo agradecido del cariño que recibe siempre de su público, por lo que Cancún se ha vuelto uno de sus destinos favoritos.

Actualmente promociona el tema “Y sin embargo se apaga el sol”, con el que termina el tour “De amores y raíces”, su más reciente producción discográfica, para luego meterse de lleno al estudio y preparar el que será su sexto disco.

“Emocionado y sintiendo la música con el corazón, tenía un rato que no venía a Cancún con la guitarra, es un destino que me gusta mucho visitar. Esta vez presenté mi tema 'Y sin embargo se apaga el sol', con el que estoy despidiendo el tour 'De amores y raíces', siempre digo que con cada despedida llega un nuevo comienzo, y llegó el momento de presentar más música, más canciones, por lo que estoy a punto de entrar al estudio para grabar nuevos temas”, reveló el guapo cantante.

Su último material discográfico fue “De amores y raíces”, el cual estuvo compuesto por temas inéditos; sin embargo, terminando la gira de este disco, Iskander no descansará y prepara ya lo que será su festejo por 10 años de carrera artística, y 20 como cantautor y compositor.

“La mecánica de ahora es distinta, no es como antes, grababas un disco terminabas la promo y te esperabas uno o dos años para sacar el siguiente material, ahora uno no debe dejar de compartir la música, es sano para uno no frenar y generar continuidad, es importante en esta carrera. La música se ha convertido como cualquier otra profesión y los cantantes debemos ser constantes, por eso estamos de regreso en los escenarios, además es algo que me encanta”, añadió.

Los festejos que el joven talento tiene planeados para celebrar una década de éxitos son una gira internacional, un disco de éxitos con todas las canciones que se han desprendido de sus cinco discos, de las cuales tres fueron inéditas, y además preparará los temas que se alojarán en su sexta producción, la cual aún no tiene un nombre definido pero sí un concepto por desarrollar.

Iskander se mantiene en el mundo de la música como uno de los ya muy pocos cantautores en Latinoamérica creador de todas sus obras y de sus discos de manera independiente, y a pesar de que las plataformas digitales son lo de hoy, asegura que el disco físico en cuanto a él como artista, "no va a desaparecer".

“El disco no va a dejar de existir, desapreció primero la venta digital antes que el disco físico, es algo más nostálgico y es una realidad, la parte digital sin duda es la que manda, tenemos más de medio millón de oyentes mensuales y eso representa un gran logro para mí y todo el equipo; sin embargo, la parte física es algo que las nuevas generaciones no entienden y no saben qué es ir a comprar un disco y escucharlo de principio a fin, pero finalmente somos músicos no disqueros, así que a compartir música de la mejor forma que se pueda”, finalizó.