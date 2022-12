Isla brilla en el éxito

El Aeropuerto Internacional de Cancún batió récord de operaciones diarias: 719 el recién pasado sábado 17. Era de 660, logrado recientemente. En parte, se debe a la conexión con 78 ciudades del mundo y 22 destinos nacionales. Otros pilares importantes son la promoción y el buen trato: la tasa de retorno histórica se sitúa en 50%; es decir, la mitad o poco más vuelve por la grata experiencia, las bellezas incomparables, la gama de atributos y las tarifas competitivas. El índice de satisfacción, que es otro indicar fijo de las estadísticas, ronda el 90%. Digamos que nueve de 10 se van satisfechos.

En ese contexto destaca Isla Mujeres, un destino que consolida una oferta llamativa en sus zonas insular y continental. No para de crecer. Un alto porcentaje de viajeros, nacionales e internacionales, no solamente se aloja en Cancún o la Riviera como era la tónica, sino que elige Isla Mujeres. Es un fenómeno relativamente reciente que, de paso, pone al municipio en los ojos de promotores e inversionistas. La administración de Atenea Gómez Ricalde lo sabe y actúa en consecuencia, gestionando recursos, reivindicando su condición de Pueblo Mágico y atrayendo otros programas federales para apuntar la imagen de “isla bonita”.

Isla Mujeres cerrará el año con una ocupación de entre 95 y 100 por ciento este fin de año. El lleno total fortalecerá aún más la actividad turística, lo cual se traducirá en más y mejores beneficios para las familias isleñas y en más platos en la mesa, declaró la presidenta municipal. De paso, invitó a la gente a sumar esfuerzos y dar una atención hospitalaria de calidad a quienes visitan el municipio.

Un dato: Se tiene proyectado cerrar el 2022 con más de seis millones de visitantes. En el ya próximo 2023, se abrirán ocho nuevos hoteles para alcanzar un total de 2 mil 435 habitaciones y 65 departamentos en Costa Mujeres, mientras que en la zona insular se abrirán cuatro nuevos hoteles, para un total de 220 nuevas habitaciones y 48 departamentos.

Es un crecimiento admirable en “tiempos de recuperación”. Cabe recordarlo: la pandemia no ha pasado. Atrás están quedando los números que le dieron al Caribe mexicano el estatus de líder, porque vienen otros mejores. Ya son los mejores. No debe olvidarse, nunca: en la peor etapa de la emergencia no pocos pronosticaron años de mala racha, caos y crisis en la industria. No fue así. Nadie previó que venía lo mejor de lo mejor.