Isla Mujeres y Holbox, entre las 5 mejores islas de Norteamérica

Cancún.- Isla Mujeres y Holbox fueron elegidas como dos de las cinco Mejores Islas de Norteamérica, en los “Reader’s Choice Awards 2020”, de la revista Condé Nast Traveler.

Como cada año, la revista especializada en viajes publicó recientemente su lista de ganadores, destacando siempre lo mejor del turismo en todo el mundo. Debido a la pandemia, este año las listas presentan una singularidad y es que sus votantes reconocieron aquellos destinos y propiedades que planean visitar nuevamente y que, aún a la distancia, les han reconfortado, informa un comunicado de prensa.

Más de 715 mil lectores alrededor del mundo enviaron sus comentarios y compartieron sus experiencias de las mejores ciudades, islas, hoteles, resorts, spas, cruceros, trenes y aeropuertos, dentro de los cuales el Caribe Mexicano fue galardonado en 3 categorías.

En la categoría de Best Islands, Top 5 in North America, Holbox e Isla Mujeres fueron seleccionadas en el tercer y quinto lugar respectivamente, como las Mejores Islas de Norteamérica.

A pesar de los retos que enfrentamos seguimos brillando como potencia turística. Contento de recibir la noticia de que +715 mil lectores de la revista @CNTraveler eligieron a #Holbox e #IslaMujeres en el Top 5 Mejores Islas de Norteamérica en los #RCA2020. #OrgulloQuintanarroense pic.twitter.com/9qHPtm7GQz — Carlos Joaquín (@CarlosJoaquin) October 13, 2020

Al respecto, el director del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, Darío Flota Ocampo comentó: “Estos premios son el reconocimiento de miles de viajeros quienes han visitado nuestros destinos turísticos, destacando particularmente las Islas del norte de Quintana Roo, Holbox e Isla Mujeres, además de que se reconoce la amplia infraestructura hotelera con la que cuenta el estado”.

Cancún tiene uno de los mejores destinos de spa resort del mundo

En la categoría de Destination Spa Resorts in the World, Le Blanc Spa Resort Cancún fue elegido como uno de los mejores destinos de spa resort en el mundo.

En la categoría de Best Resorts in Mexico (Eastern) fueron reconocidos los ubicados en Riviera Maya, Puerto Morelos, Cancún y Costa Mujeres: Andaz Mayakoba Resort Riviera Maya; Rosewood Mayakoba; Chablé Maroma; El Dorado Seaside Suites, Riviera Maya; Belmond Maroma Resort & Spa; Fairmont Mayakoba; El Dorado Maroma; Royalton Chic Suites Cancun Resort & Spa; Palafitos – Overwater Bungalows at El Dorado Maroma; Generations Riviera Maya; Viceroy Riviera Maya; Excellence Playa Mujeres; Mahekal Beach Resort, Playa del Carmen; Vidanta Riviera Maya; Palmaïa – The House of AïA, Playa del Carmen; Nizuc Resort & Spa, Cancun; The Ritz-Carlton, Cancun; Royalton Riviera Cancun y Grand Palladium Riviera Maya Resort & Spa.

Cabe destacar que México fue elegido como uno de los 20 países que los viajeros internacionales prefieren visitar.