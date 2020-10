Ivonne Montero se muda a Cancún y encuentra su casa con deudas

Cancún.- Luego de tenderle la mano a su supuesto amigo Luis Rodrigo Mora Treviño y dejarlo vivir en su casa en Cancún, la actriz Ivonne Montero dice sentirse triste y decepcionada, pues este le dejó deudas y destruyó los muebles nuevos con los que estaba acondicionando el lugar.

En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, Ivonne relata que este chico con quien trabajó en la puesta en escena Capricho le dijo que no se hará responsable por los pagos que dejó pendientes y ha desaparecido del mapa, situación que la tiene molesta y decepcionada de quien parecía ser su amigo.

“A Rodrigo lo conocí en la obra Capricho, él montaba las voces pero lo corrieron por incumplimiento, seguimos la comunicación, me caía bastante bien y comenzó a cultivarse una amistad. Un día me dijo que andaba sin trabajo y le ofrecí trabajo en mi academia de canto, pero fue difícil porque me dejaba plantados a los alumnos y yo lo resolvía, son detalles y focos rojos que nunca atendí. Se despidió de la academia y seguimos en contacto por mensajes y llamadas, nos dejamos un tiempo de hablar hasta que me dijo que vivía en Cancún”, relató Ivonne, quien en septiembre se mudó a vivir definitivamente a esta ciudad con su pequeña Antonella.

Relató que Rodrigo trabajaba en bares, hoteles y restaurantes como corista aquí en la ciudad, cuando Ivonne le comentó que rentaría su casa a lo que le pidió ser su inquilino.

“Él estuvo desde febrero a principios de agosto, siempre estuvimos en contacto, la casa se le entregó en buenas condiciones, dos veces me reportó un problema con el agua y yo mandé al plomero para que lo arreglara, cuando entra la pandemia, en marzo, se queda sin trabajo y yo permití que se quedara y como ya estaba en mis planes venirme a vivir acá quería comenzar a acondicionar la casa. Rodrigo cubría las rentas comprando el refri, la cabecera de la cama, un colchón, un comedor y algunas cosas para la casa”, contó.

Ivonne Montero recibió varias sorpresitas a su llegada a Cancún

Antes de llegar a Cancún, Ivonne se comunicó con Rodrigo para que le diera las llaves y resultó que desde agosto se había salido de la casa y entregó las llaves a un policía del fraccionamiento, por lo que tuvo que cambiar cerraduras, pero esa no fue la única sorpresa, pues se dio cuenta de que los muebles tenían quemaduras de cigarro, la casa estaba muy descuidada y con un requerimiento y aviso de corte por parte de Aguakán debido a un adeudo de más de 7 mil pesos en el servicio de agua potable, además de enterarse de que las fiestas y escándalos no paraban en la casa.

“Al momento que le llamo para informarle de los problemas, me dijo que intentó decirme de las fallas y nunca lo atendí porque estaba ocupada, al final fui a Aguakán a acordar un plan de pagos y me dijo que no me pagaría nada, por eso subí un video a mis redes dirigido a su mamá para que se enteren de lo irresponsable y estafador que es, de igual manera ya lo boletiné también con las inmobiliarias”, puntualizó.

Desafortunadamente esta no ha sido la primera vez que le ha sucedido esto en Cancún, el inquilino anterior le robó ventiladores, las llaves de las puertas y le quedó debiendo 40 mil pesos de renta; la anterior le dejó un adeudo de 30 mil pesos a pesar de que todos han sido contratos por medio de inmobiliarias.

Pronto regresará a la pantalla grande y a la televisión

Dentro de sus planes está regresar un tiempo a la Ciudad de México para iniciar el rodaje de una película y una serie.

“Empiezo el 1ro de diciembre a filmar una película que se llama Un ángel en peligro al lado de Tomás Goros y vuelvo a trabajar con Salvador Zerboni, ahora somos buenos amigos, y en enero arranco grabaciones de la serie Malverde bajo el sello de Telemundo”, puntualizó la bella actriz.