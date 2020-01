Autenticidad y Año Nuevo

Todavía escuchaba el eco que dejan las campanadas del reloj que marcan el nuevo año, cuando de pronto este sueño vívido fue interrumpido con el insistente repiqueteo de la alarma (programada) de mi celular, que tan solo me recordaba que el 1 de enero iniciaría sirviendo dentro del hospital; o sea, me tocó trabajar.

Desde el momento que salí de casa, el escenario me atrajo un sinnúmero de recuerdos, al ver las calles vacías que atravesé con cautela, toda vez que los escasos vehículos que circulaban ignoraba si bien salían a desempeñar actividad laboral o regresaban de la fiesta, como suele suceder. La soledad y el silencio fueron la constante que contrastaba con el orgulloso y magnificente sol que iluminaba el horizonte, gritándome: “Aquí estoy”.

Con agrado, vi bolsas bien apiladas en las esquinas, como respuesta del llamado a la conciencia y evitar dejar las calles llenas de desperdicios. En un abrir y cerrar de ojos llegué al coloso del ex Fénix, que alberga pacientemente a propios y extraños, cual cancerbero de la salud y emblema aún de la solidez de una institución. Al entrar me dije: cómo han pasado los años y aún me impone su presencia; toda una vida profesional que, como la de muchos activos, jubilados y fallecidos, da sustento y fortalece su sólida estructura.

Como sucede sobre todo en las áreas de seguridad y salud, el interior de una organización vive por siempre, cual flama que no se apaga. No existen festivos, festejos o actividades que eviten que en sus entrañas se trabaje 24 horas los 365 días del año; lo que sucede en su interior muchas veces está plagado de mitos, misterios o elucubraciones de quienes tan “solo hacen pasar”, y no imaginan cómo un ejército de servidores de diversas ramas luchan por salvar la vida de los coterráneos. Primero el deber.

Continuando con mi desordenada mañana de recuerdos, llegó a mi memoria aquel 31 de diciembre de 1995, cuando mi padre se encontraba postrado en una de las camas del tercer piso debatiéndose entre la vida y la muerte, mientras un servidor, en el borde del gran ventanal, veía la pirotecnia de la Plaza Grande, y en su interior reflexionaba sobre los contrastes, y enfatizaba: “Así es la vida, sigue contigo o sin ti”, pero no se detiene. Me sentí impotente y me aferraba a la esperanza.

Ya van más de dos décadas de aquella recta final que concluiría con la partida de mi padre en enero de 1996. Cuántas vivencias le podrás abonar, querido lector, si en algún momento has estado trabajando u hospitalizado en estas épocas decembrinas.

Finalmente, estimado leyente, quiero agradecerte por ser parte de mi historia, y en esta ocasión solo escuchar mis recuerdos, cual pinceladas que matizan el meollo y la razón de mi ser y existir. Muchas felicidades y bendiciones para 2020, que será excelente… te lo digo yo.