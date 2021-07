Jacinto fue hallado muerto en San Francisco: Familia pide ayuda para repatriarlo a Quintana Roo.

Jacinto Noh Canché, originario de la comunidad de Ignacio Manuel Altamirano, en el municipio Felipe Carrillo Puerto; fue hallado muerto en junio pasado en circunstancias que la policía de San Francisco aún no logra esclarecer. Hoy su familia pide ayuda para repatriar el cuerpo a su natal Quintana Roo.

Jacinto tuvo una vida difícil en Estados Unidos. De día realizaba cualquier tipo de trabajo y como al momento de su muerte no tenía hogar, dormía en las calles a pesar de la pandemia.

La policía encontró su cuerpo en el parque Rolph, avenidas César Chávez y Potrero, en San Francisco, California, alrededor de las 3 de la mañana del 21 de mayo de este año.

Hasta el momento la policía aún investiga las causas de la muerte.

Sus amigos y personas con las que trabajaba no se enteraron de su muerte sino hasta la última semana de junio, según reveló Francisco Herrera, co-director del San Francisco Day Labor Program and Women's Collective.

Recuerdan a Jacinto Noh Canché como una persona trabajadora, siempre dispuesta a participar por su comunidad. A la par de los múltiples trabajos que realizaba, Jacinto apoyaba a una organización de ayuda a gente en situación de calle y en un estudio de la Universidad de California en San Francisco sobre el impacto del COVID en la comunidad latina.

Al momento de su muerte, Jacinto era una persona sin hogar. Por razones que hasta el momento se desconocen, perdió el lugar donde vivía y dormía en las calles.

Herrera reveló que en muchas ocasiones, Jacinto pidió un espacio con organizaciones que ofrecen un techo a las personas sin hogar, en específico al San Francisco Homeless Outreach Team, pero no se lo dieron.

De acuerdo con autoridades de ayuda comunitaria de esa ciudad, durante el pico de la pandemia de COVID, en San Francisco se proveyó de albergue a más de 3 mil 600 personas, la mayoría en condiciones de vulnerabilidad como las que sufría Jacinto.

Al momento se desconocen las circunstancias o razones exactas del fallecimiento de Jacinto Noh Canché; tampoco si el haber obtenido la ayuda que solicitaba, podría haber evitado su muerte.

Jacinto fue hallado muerto en San Francisco: Familia pide ayuda para repatriarlo a Quintana Roo.

Piden ayuda para repatriar el cuerpo de Jacinto Noh Canché

Ante estos hechos, la familia pide ayuda para repatriar los restos de Jacinto y darle sepultura en su tierra natal: Ignacio Manuel Altamirano, en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.

A través de la plataforma Go Fund Me, Juan Tziu, amigo de la familia, organiza una colecta para juntar fondos y traer el cuerpo de Jacinto, ya que la familia no cuenta con recursos para solventar gastos de semejante magnitud.

El San Francisco Day Labor Program and Women's Collective también apoya a la familia, aunque aún así hacen falta recursos.

Puedes apoyar a la familia de Jacinto dando clic en esta liga que te llevará a la campaña de GoFundMe.

(Con información de KTVU)

