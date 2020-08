Jack Sparrow asalta de nuevo las calles de la isla de Cozumel

COZUMEL, Q. Roo.- “Quiero convertirme en un ícono de Cozumel, esa es mi intención, y en el proceso hago lo que me gusta: actuar. Yo soy actor”, dice Coffie Rojas mientras camina por el malecón caracterizando a Jack Sparrow, personaje principal de la cinta Piratas del Caribe.

Originario de la Ciudad de México, asegura que esta actividad lo realiza desde hace una década, llamando la atención de turistas y locales, para quienes es ya toda una celebridad.

Su extraordinario parecido con el personaje de ficción que comanda el galeón “Perla Negra”, atrae poderosamente la atención de los visitantes, de quienes obtiene propinas. Su regreso a las calles es, para muchos, un símbolo del inicio de la recuperación turística.

La figura del pirata Jack Sparrow, caminando y dando tumbos por el “exceso de vino” mientras habla con seres invisibles, se puede observar en el malecón de la isla. Se detiene de vez en cuando para responder a los saludos de los conductores, quienes hacen sonar su bocina o aprovechan para tomarse una selfie.

Los turistas se divierten con el pirata de Cozumel, quien pasea con sus réplicas de espada y pistola de pedernal al cinto, vestido a la usanza del año 1690, fecha en la que se calcula nació este personaje de fábula, quien hizo famoso el actor Johnny Depp. Transformarse en corsario le toma unos 40 minutos cada día. A sus 44 años a cuestas y con una hija que está por cumplir los 16, dice que lleva alrededor de 10 años dando vida al popular personaje y ha hecho de ello su forma de vida.

Tomarse una foto con él no cuesta, pero si alguien le ofrece una propina no la rechaza. Tampoco rehúsa ofertas de trabajo, sobre todo en estos momentos de crisis. Asegura que busca convertirse en un ícono de la isla Cozumel que, dicho sea de paso, no estuvo exenta de la presencia de verdaderos filibusteros durante el siglo XVII, quienes la usaron como sitio de descanso y escondite.

Las autoridades le permiten trabajar, ya que durante sus recorridos por el malecón no hace labores de venta. “Les enseño mi trabajo y eso les gusta y, por supuesto, algunos me ayudan con sus propinas por las fotos que me hacen”, expresa mientras sostiene su pistola de la época de los piratas del Caribe.

“La pasamos muy mal sin turismo, yo la pasé muy mal sin dinero, y por eso es bueno para todos que el turismo esté regresando”, concluye para luego alejarse por la principal avenida turística de la ínsula.