Jade Baraldo busca conquistar a México con su música

Cancún.- Uno de los nombres más relevantes en la escena pop brasileña es Jade Baraldo, quien a sus 21 años debutó en Rock in Rio, el festival de música más grande del mundo, cantando a más de 100 mil personas. Su primer sencillo se encuentra en el top 50 viral de Brasil y ahora pretende conquistar México con su más reciente sencillo “Yo quiero”, tema que grabó en español inspirada en nuestra cultura.

En exclusiva para Novedades Quintana Roo, Jade asegura que busca conquistar al público con un mensaje de empoderamiento femenino envuelto en mucha sensualidad.

“Yo no hablo español pero estoy practicando mucho para hacerlo de la mejor manera, me gusta mucho la música en español, la cultura, el idioma, es una lengua muy bonita, quedé encantada en la forma en que hablan y decidí cantar el tema Yo quiero en español”, compartió en exclusiva la joven brasileña, quien pretende conquistar el mercado latino con ritmos más atrevidos y letras muy sensuales.

Pretende grabar más temas en español

Después de que en la versión original de “Yo quiero” canta una parte en español, Jade decidió que le gustaría traducirla y grabarla completamente a nuestro idioma, es por eso que con ayuda de amigos logró su cometido y ahora conquista el mercado latino con esta versión y va por más.

“Después de esta versión en español recibí mensajes de admiradores de México, España, Venezuela, me sorprendí mucho con eso y me motivó a crear proyectos de letras en español, me gustaría hacer colaboraciones con artistas latinos como Rosalía, conocí a una cantante mexicana que se llama Femigangsta, es de música alternativa, me gusta mucho la sonoridad de sus canciones y en breve haremos una colaboración”.