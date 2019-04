Cómo aumentar la pensión

Señor Rodríguez, ¿qué le trae por aquí?

Señor Gutiérrez, tengo 59 años de edad y me quiero pensionar a los 60; quiero saber cuánto recibiré de pensión.

Muy bien, necesitamos primero saber cuántas semanas cotizadas tendrá para cuando se quiera pensionar, cuál será el salario base de cotización promedio de las últimas 250 semanas cotizadas y el tipo y número de beneficiarios legales.

Oiga don Jaime, pero ¿de cuánto será mi pensión?, ¿cuánto más o menos recibiré? Me interesa saber si con esa cantidad podré vivir el resto de mis días.

Señor Rodríguez, para obtener el dato más cercano a lo que será su futura pensión es preciso hacer una estimación de acuerdo con lo que establece la Ley del Seguro Social 1973; el dato oficial y absoluto solo el IMSS lo puede determinar, pero con nuestro cálculo tendrá una referencia muy clara de lo bien o de lo mal que le irá el resto de sus días.

Y si el resultado obtenido no es el que usted necesita para vivir con solvencia financiera y salud emocional, diseñaremos la mejor estrategia para que pueda cambiar su futuro, su nivel y calidad de vida en la vejez.

Iniciamos el estudio de proyección de pensión para Rodríguez, quien, para cuando cumpla 60 años, tendrá 1,520 semanas cotizadas, su salario base de cotización será de 401 pesos y por beneficiaria tendrá a su esposa. Efectuados los cálculos, la pensión mensual resultante fluctuará entre 7,500 y 7,700 pesos.

De inmediato observé en el rostro del señor Rodríguez un gesto de sorpresa y preocupación, pues el resultado equivalía al 50% de su actual salario, y pregunta: ¿qué opciones tengo para mejorar esa pensión?

Tras explorar varias alternativas encontramos que la opción que más se acomodaba a las posibilidades del solicitante es causar alta en la modalidad 40 durante 16 meses, con una aportación mensual de 3,200 pesos, para con ello poder obtener una pensión de 23,435 pesos mensuales, es decir, un 42% más que su salario mensual actual.

Cuando Rodríguez y su esposa vieron el resultado, su semblante reflejó una expresión de satisfacción y alegría, pues tenían frente a ellos una alternativa muy clara y muy al alcance de sus posibilidades para que, a partir del retiro laboral, pudieran disfrutar de una pensión incluso mayor que su salario actual.

Y me dice la señora Rodríguez: “Don Jaime, yo también quiero que me diga cuánto recibiré de pensión y cómo la puedo mejorar; a mí me faltan dos años para pensionarme”.

Y usted, ¿qué espera para conocer estrategias y alternativas para mejorar su pensión? Recuerde que “el día que seamos adultos mayores y gocemos de una generosa pensión, jamás nos faltará cariño”.