Robo de semanas cotizadas

“Me robaron semanas cotizadas y mi pensión fue mucho menor a lo esperado” son palabras que nos envía un lector de esta columna, quien tramitó su pensión, creyendo que tenía una cantidad mayor de semanas cotizadas.

Lo anterior, es un sentimiento muy recurrente en nuestros pensionados; sin embargo, la pregunta obligada es ¿por qué tener que esperar a pensionarnos para darnos cuenta, de entre otros aspectos, cuántas semanas de cotización me reconoce el Instituto?

¿Exceso de confianza o mala fe?

Mucho le hemos insistido, en este espacio y en cada foro en que Mi Retiro y Pensión se hace presente que, nada como la anticipación, más tratándose de nuestra pensión.

Es imperiosamente necesario que, por lo menos, con cinco años de anticipación -y así lo recomienda la autoridad regulatoria de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, la CONSAR- nos ocupemos de validar en nuestra en el IMSS, en nuestra Afore y en Infonavit, que nuestros datos y registros sean los correctos, a fin de evitarnos problemas futuros, especialmente al tramitar pensión o al obtener la resolución de pensión.

Siempre será más fácil anticiparnos a los hechos que, una vez otorgada la resolución de pensión, nos veamos inmersos en procesos de reclamo y aclaración, procesos que llevan su buen tiempo en resolverse y, tiempo durante el cual, no estaremos recibiendo el pago de nuestra pensión.

Si de semanas cotizadas, no reconocidas se trata, mucho ayudará que, con sobrada anticipación, revisemos cuántas de ellas nos si están identificadas en los registros del IMSS y cuántas no.

La forma de saber si en nuestro caso hay semanas no identificadas por el IMSS es, precisamente, a partir del análisis del reporte de semanas cotizadas que se puede obtener del portal electrónico del Instituto; revise ahí, desde el inicio de dicho reporte y de observar que lo tienen registrado como “reingreso”, ello significa que usted estuvo laborando antes de esa fecha.

Otra forma de saberlo es, a partir de su número de seguridad social, observe el dígito tercero y cuarto, los que indican su año de incorporación al régimen obligatorio y compárelo con el dato referido en el párrafo anterior.

Ahí observará, cuántos años de trabajo no le está reconociendo el Instituto y desde ese preciso momento, precisa que busque asesoría profesional pues, si acude al IMSS y pregunta por las semanas cotizadas no identificadas le dirán que no están en el sistema, o que presente su solicitud de aclaración a través del portal electrónico y, a partir de ahí, con gran certeza, usted se pierde y muy posiblemente, no localizará los datos que requiere.

Nuestro mejor consejo es, todo por la vía escrita, debidamente fundada y motivada en Ley.