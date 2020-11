Jaime Maussan pretende curar a Quintana Roo con “biotiquín” de $1,700

En Chetumal, Cancún y Playa del Carmen, el periodista Jaime Maussan vende a $1,700 pesos un frasco con 125 mililitros de un “nutriente” que promete curar coronavirus y diversos padecimientos. Sin embargo, la efectividad del “hidrocaroteno”, sustancia activa de dicho “biotiquin”, no ha sido evaluada científicamente en humanos ni tampoco cuenta con autorización de la Secretaría de Salud de Baja California Sur, entidad donde se produce este “alimento”.

Eso sí, para proteger su imagen ante una posible demanda por fraude, el también ufólogo anticipa a los quintanarroenses y mexicanos que su producto no es un fármaco. “No se trata de una medicina. Y quiero dejarlo muy claro: No es un medicamento. Es un ‘nutriente’ que es extraído de frutas y, gracias a ellas, de alguna manera en nuestro sistema se activan ciertos elementos, ciertas funciones que parecían estar dormidas”, asegura.

¿Que es un hidrocaroteno?

En la página oficial Biotiquin Maussan puede leerse que su suplemento con “alcances maravillosos” es “un carbohidrato nutriente, desarrollado por el científico mexicano Ing. Juan Alfonso García Urbina, a partir de un licopeno -lipo-caroteno- procedente de Lycopersicon esculentum (sic)”.

Es decir: un pigmento extraído de jitomates y que, gracias a un descubrimiento de este sudcaliforniano, ahora se puede adquirir en alta concentración para disolver en agua.

No obstante, en la literatura profesional, el término no existe o no ha sido definido.

¿Qué es el caroteno rojo y para qué sirve?

En la naturaleza, el licopeno es el respondable de dar color rojizo, anaranjado y amarillo a frutas, verduras y granos. Y sí: las personas no necesitan gastar los miles de pesos que solicita Maussan para obtener, básicamente, su vitamina A (o retinol, su forma activa), un nutriente esencial que contribuye a la formación y mantenimiento de dientes, huesos, tejidos, membranas mucosas, piel y retina de los ojos.

Desde el 11 de junio de 2019, el también fundador de la marca de contenidos especializada en ovnis, Tercer Milenio, ha subido a Youtube 88 videos con los que defiende las “propiedades” no comprobadas por científicos independientes y gubernamentales de su super alimento.

El 29 de mayo de 2019 publicó una entrevista con quien descubrió el “hidrocaroteno”, el ingeniero García Urbina. En la segunda parte, el agrónomo asegura:

“(El hidrocaroteno) no lo hay en otra parte del mundo. Es un tema para nosotros virgen y nos estamos dando cuenta, en el desarrollo de la empresa, pues no hay competidores, no hay productos similares ni los habrá”.

Y detalla:

“Lo que va a propiciar el caroteno es que se aproveche mejor lo demás. Eso es todo. Al actuar a nivel del sistema glandular va a provocar una sincronía funcional orgánica que va a eficientar la nutrición. Se va a aprovechar mejor la leche que consume el niño, el joven, el adulto. Se va a aprovechar mejor los frijoles que se come la gente. Y de ahí viene la salud. No por el caroteno, no por el biotiquín, sino por los alimentos que está aprovechando mejor (el cuerpo)”.

¿Qué cura el betacaroteno?

Sin embargo, según el portal Medlineplus, de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, la clasificación de eficacia del beta-caroteno, el pigmento del que nace el “nutriente” vendido y promocionado por Jaime Maussan en Quintana Roo, es limitada.

Los científicos han encontrado que el beta-caroteno:

Es eficaz para:

Disminuir la sensibilidad al sol en personas que padecen protoporfiria eritropoyética, un trastorno hereditario.

Es posiblemente eficaz para:

Cáncer de mama

Complicaciones al nacer

Quemaduras solar

Pérdida de visión en ancianos

Es posiblemente ineficaz para

Aneurisma abdominal

Alzheimer

Cataratas

Fibrosis quística

Diabetes

Cáncer de hígado

Enfermedad hepática

Riesgo de muerte en hombres y cerebrovascular

Es probablemente ineficaz para:

Cáncer

Cardiopatías

Cáncer colorrectal, de pulmón y de próstata

Además, no existe suficiente evidencia para afirmas que es eficaz para:

Envejecimiento de la piel

Esclerosis lateral amiotrófica

Asma

Efectos de quimioterapia

Epoc

Cáncer de esófago, ovario o páncreas

VIH

Hígado graso

Artrosis

Rendimiento físico

Maussan acelera campaña de “biotiquín”

Dado que la campaña de mercadotecnia del Biotiquín Maussan ha seguido muy activa en México, la Secretaría de Salud de Baja California Sur lamentó que este remedio se esté promocionando ahora como la “cura o prevención” contra el Covid-19.

El 20 de noviembre pasado, Diario El Independiente publicó que el secretario de aquella entidad, Víctor George Flores, definió este producto como una “vitamina más”.

“Cómo la vitamina C y D que nosotros recomendamos y es para reforzar el sistema inmunológico. Vienen en verduras, en cítricos y la única diferencia o ventaja de este producto yo diría que sería el hecho de ser sudcaliforniano y que genera empleos, pero en relación a mayores beneficios, no hay tal. No cura el Covid y no hay ninguna confirmación o certificación al respecto. No hay ninguna evidencia científica”, declaró el funcionario a la periodista Gladys Navarro.

Según el mismo rotativo, el “biotiquín” solo cuenta con permiso de la Cofepris para venderse como suplemento alimenticio, pero la dupla Maussan-García han venido acelerando en los últimos meses una campaña para que su mercancía sea aprobada no sólo en dicho estado de la República, sino por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

El 13 de noviembre, García Urbina se presentó en la conferencia vespertina del subsecretario Hugo López Gatell para presumir ante las cámaras de todos los medios el nuevo giro que ha dado a su invento.

“Sí, Covid-19 positivo o presente puede cambiar a Covid-19 negativo o ausente de 48 a 72 horas. Eso es muy importante. Pero en minutos, en 5 minutos, 10 minutos, la persona está hablando con gran júbilo, porque recupera su respiración con prontitud, los síntomas comienzan a remitirse”, expresó García Urbina al vocero de la pandemia durante la conferencia que cada noche se transmite desde el Salón de Tesorería.

Con diplomacia, Lopez Gatell acuso de recibido el mensaje y las fotocopias, pero aclaró que existen protocolos científicos y normados por la ley para “la evaluación de las distintas propuesta que pueda haber sobre tratamiento”.

Hasta la fecha, el Gobierno de México no ha emitido una postura a favor del nobel producto.

Sucursales de Biotiquin Maussan en Quintana Roo

Como parte de su expansión nacional, el periodista ya cuenta con tres establecimientos en el estado para distribuir su “nutriente”.

En Cancún, en Plaza las Palmas, ubicada en Av. Xcaret, Local A21.

En Chetumal, en Plaza Bahia, en Av. Insurgentes 41, Local 20.

Y próximamente en Playa del Carmen, en Av. Constituyentes entre 35 y 40, en la colonia Gonzalo Guerrero.