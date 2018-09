Revelan nuevas evidencias sobre el homicidio del camarógrafo

Redacción

CANCÚN, Q. Roo.- Existen inconsistencias e irregularidades en la aprehensión del presunto responsable de la ejecución de dos hombres en la Supermanzana 29, entre ellos un camarógrafo de Canal 10, las cuales fueron denunciadas por la pareja sentimental del detenido.

Dalia ‘N’, esposa de Alfredo ‘N’, señalado por la Vice Fiscalía de la Zona Norte como presunto autor del doble asesinato, señaló que la audiencia que inició ayer a las 9:00 de la mañana se reprogramó para el próximo jueves, tiempo que tendrá su defensa y el Ministerio Público para presentar pruebas a favor y en contra, respectivamente; aunque ella cuenta con datos contundentes que presentará en su momento.

Trascendió que por medio del video de una cámara de seguridad instalada en el negocio de Dalia, se puede observar cómo Alfredo, quien se desempeña como escolta de un funcionario y está dado de alta en la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito (SMSPyT), se encontraba dentro del establecimiento en el momento justo en que empezó la lluvia de plomo contra el camarógrafo J. Rodríguez V. y la persona que lo acompañaba, mismos que murieron al instante.

Al término de la audiencia, la esposa del imputado Delia N, habló con Novedades Quintana Roo y dijo que los fiscales señalaron que eran más de cuatro las personas que estaban en ese momento y que eran más de 17 casquillos percutidos los que se encontraron en el lugar. También señaló que en la audiencia se habló de que un reportero fue quien acusó a Alfredo N, como una de las personas que disparó contra uno de los occisos, y lo vio envolver su arma en un trapo y entregársela a otra persona.

La mujer dijo que no habían cerrado el local el día de los hechos...

La declaración que dio el reportero a las autoridades dice que los sujetos se retiraron y Alfredo N se quedó parado observando lo que pasaba, relata Delia N. La esposa del imputado y dueña de un local que está en la zona, señaló que la Fiscalía sólo se basó en el testimonio del reportero, por eso es que detuvieron a su esposo. Sobre un video que está circulando en redes sociales, dijo que dichas imágenes son las de su negocio y se ve claramente que en el momento de los disparos está ella, su esposo y sus trabajadores en el local.

Dijo que la reacción de su esposo fue ir por su arma de cargo, ya que pertenece a la Policía Municipal, pero está comisionado, y sale empuñándola, pero también toma su celular para marcar al 911, pero como no le contestaban le habló a uno de sus compañeros policías que estaba de servicio.

La mujer dijo que no habían cerrado el local el día de los hechos porque tenía a un plomero trabajando, el cual ofrecerán de testigo, al igual que sus trabajadores, para que salga libre su esposo. Mencionó que incluso van a ofrecer como prueba el video, porque su cónyuge no tiene nada que ver en el homicidio de los dos hombres.

Sobre dicho video, Miguel Ángel Pech Cen, dijo que no puede opinar ya que él no tiene conocimiento. En caso de que la defensa aporte el video, entonces harán lo pertinente conforme a derecho en el momento que tengan conocimiento y les den vista de dicha cinta. “No podemos trabajar en lo que hay en las redes, salvo que sea una noticia criminal que les esté llegando, no pueden controvertir, todo se tiene que hacer ante un juez de control una vez que sea presentado, dijo el fiscal.