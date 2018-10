¿Jazz para niños? ¡Esta agrupación los hace bailar!

Faride Cetina/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Los argentinos Laura Gal, Arturo Miceli, Federico Boaglio y Santiago Lazzari conforman la banda “Calle 52”, y expresan que su deseo es brindar al público de Cancún y al turismo que viene de visita al destino una experiencia sensorial en cada una de sus presentaciones.

Están trabajando en dos proyectos importantes en su carrera, el primero es un nuevo concepto de entretenimiento en Cancún que promueve Jean Agarrista, impulsor de los festivales de jazz de un reconocido complejo hotelero y de la Riviera Maya, que consiste en presentar música en vivo en un catamarán, así como la creación de un proyecto que deben presentar a principios del 2019 y que está pensado para acercar el jazz al público infantil llamado “Jazz para niños”, donde integrarán títeres en el espectáculo.

También te puede interesar: Norah Jones viene para el Riviera Maya Jazz Festival

El 12 de octubre, a partir de las siete de la noche, la agrupación se presentará en un proyecto llamado “Jean Live Sessions”, que consiste en un paseo por la laguna Nichupté en catamarán y con música en vivo, por lo que Arturo y Laura aprovecharon para extender la invitación a los lectores de esta casa editorial y del público en general que quiera vivir una experiencia sin precedentes.

Además expresaron que desde hace varias semanas han estado trabajando en un proyecto con tendencia infantil que tiene como fin acercar principalmente el jazz a los niños, que les gustaría llevarlo a hospitales y espacios públicos como la Casa de la Cultura, el parque de Las Palapas, entre otros recintos de la ciudad donde el público de Cancún pueda asistir.

“Nos dimos cuenta que cuando hacemos canciones de jazz alegres los niños se acercan solos a bailar”

“Justo ahora estamos trabajando con un proyecto muy nuevo, lo estamos preparando y está enfocado más con el jazz y el blues, consiste en acercar esta música antigua al público infantil, esta iniciativa nació porque nos dimos cuenta que cuando hacemos canciones de jazz alegres los niños se acercan solos a bailar, algo les llama la atención del ritmo, así que decidimos armar algo con títeres”, expresó la vocalista.

La banda se integró hace aproximadamente año y medio cuando causalmente los integrantes se conocieron aquí en Cancún, así lo expresó Laura Gal, quien compartió que desde que se conocieron hubo una química especial tanto de amistad como musicalmente, razón que les ha permitido consolidarse y también tocar en lugares como el restaurant Hard Rock, en hoteles como el JW Marriot y Vidanta, entre otros.

“Hacemos música negra, pero cada canción está arreglada y versionada por la banda, no la tocamos tal cual sino que cada una tiene su toque especial, vamos buscando que no suene igual sino que tenga nuestra impronta”, expresó Laura Gal respecto a su estilo musical.

Los integrantes de la agrupación compartieron que sus influencias musicales son: Prince, James Brown, Stevie Wonder, Etta James, Head Hunters, Earth Wind and Fire, Tower of Power, Michael Jackson, Amy Winehouse y Marvin Gaye, entre otros.