Jefe de familia se suicida; se cree que fue porque no tenía empleo

CHETUMAL, Q. Roo.- Un hombre se quitó la vida al colgarse de una viga en el patio de su domicilio por motivos que aún se desconocen, pero trascendió que la falta de empleo pudo ser la causa de la fatal decisión.

De acuerdo con el reporte policíaco, a las 7 horas de ayer se reportó al 911 que una persona se había ahorcado en una vivienda ubicada sobre la calle Tepich, entre Corozal y Constituyentes del 74 en la colonia Proterritorio, en Chetumal, por lo que al lugar acudieron elementos de la Policía Quintana Roo para corroborar el hecho.

Los uniformados se entrevistaron con Anayeli “N”, de 34 años de edad, quien aseguró que una noche antes todos se fueron a descansar, pero notó una actitud extraña en su padrastro Jorge Alberto C. A., de 55 años, pero no le tomó mucha importancia, pues pensó que se trataba de las preocupaciones normales de un jefe de familia. Sin embargo, alrededor de las 6:30 horas de ayer despertó y comenzó a buscar a su familiar en los cuartos, pero como no lo encontró se dirigió al patio de la casa, lugar donde descubrió la trágica escena.

De inmediato dio aviso a su familia, y juntos trataron de auxiliarlo, en lo que solicitaban la presencia de una ambulancia; pero los paramédicos confirmaron, minutos después, que ya no contaba con signos vitales.

Al sitio llegaron también peritos del área criminalística de la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes se encargaron del levantamiento del cuerpo y de su trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo).