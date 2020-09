Jessica Audiffred empodera a la mujer con su música electrónica

Cancún.- Originaria de la Ciudad de México, el nombre de Jessica Audiffred ha sonado en grandes festivales de Música Electrónica como Daydream México, EDC y Corona Capital, consolidándose como una de las mejores Dj’s y productoras a nivel mundial, poniendo el nombre de México en alto y empoderando a las mujeres, ya que es una de las pocas mejores en dominar el género bass dentro de la escena electrónica.

“Llevo más de ocho años en la escena electrónica produciendo bass music, que es un género muy fuerte dominado en 99 por ciento por hombres, pero ahí ando, en específico produzco Dubstep y he hecho mi propia disquera A Records desde hace tres años, con la que saco lanzamientos de muchos artistas nacionales y trato de apoyarlos en lo que se pueda”, detalla Jessica, quien tuvo como inspiración a su hermano mayor que escuchaba ese tipo de música y en su adolescencia combinó su gusto por el new metal con lo electrónico y así surgió su pasión por el bass, ya que ella cree que tienen la misma esencia.

“La música electrónica y el new metal son igual de fuertes y creo que tienen la misma onda, es algo que me encanta y sin pensarlo me fui metiendo, empecé a hacer música, fue tanto mi amor por ese género que aquí sigo, soy una persona que fluye, trato de enfocarme en mí, en lo que me gusta y si le gusta a los demás mucho mejor”, indicó.