Jessica Coch, eliminada del reality

Jocelyn Díaz

CANCÚN, Q. Roo.- Luego de dos meses de aislamiento y rudas competencias, la actriz Jessica Coch sucumbió ante las pruebas de tierra en el reto de eliminación, perdió ante Ferny del equipo de los Renovados, por lo que tuvo que abandonar la competencia. En exclusiva para Novedades Quintana Roo compartió sus vivencias y cómo este reality le cambió la vida y la volvió una mujer diferente.

“El aislamiento, el no estar con tu gente, con tu familia, fue lo más difícil, hay realities como “Bailando por un sueño”, donde vas y vienes, duermes en tu casa y así, acá no había manera de contarle a tu mamá, a tus amigos si me sentía contenta, triste, feliz, como el día que pasé el agua quería hablarle a todo el mundo, pero no tenía teléfono, estaba incomunicada totalmente, la comida era diferente, yo que soy súper dulcera imagínate, la producción nos daba galletitas o papitas pero bueno, todo el mundo bajó de peso”, detalló Jessica, quien confesó que antes de entrar al reto vio programas como “Ninja Warrior”, sin imaginar que lo que le esperaba era mucho más complejo.

A pesar de haber sido una buena participante, que demostró en todo momento tener fuerza y agallas para cualquiera de las pistas, Jessica tenía un inmenso miedo al agua, a las profundidades y justo fue el elemento que logró dominar junto con su mayor miedo.

“El elemento que logré dominar fue el agua porque pasé mi fobia; yo soy buena nadando, pero cuando era chiquita estuve a punto de ahogarme y me daba mucho miedo irme a lo profundo, yo no he buceado nunca por el miedo que tenía, no me gusta estar debajo del agua y tuve que hacerlo, es como dicen, cuando pierdes ganas y así me sentí”.

El aprendizaje

“Las cosas que valoras, las cosas que sabes que no te hacen falta, yo decía no voy a vivir sin teléfono, cosas que al final del día ni siquiera sirven en tu vida, y te das cuenta que puedes vivir sin todo eso, que es pura mercadotecnia, me di cuenta que puedo vivir sin muchas cosas, y de hecho las voy a seguir retomando, agüita sola, cero refrescos y valorar a la familia, porque no le dije más veces a mi mamá que la quería ahora que la necesito y cosas así pensaba en algunos momentos”, expresó Jessi.

Cada uno de los participantes vive el reto de distinta manera, pero el convivir 24 horas, todos los días con participantes desconocidos, es una experiencia que mueve a las personas y Coch no fue la excepción.

“En mí hubo un cambio de valorar cosas, entender que tienes que ser el mejor ser humano posible, tratar de no juzgar y no criticar, mi mamá me lo enseño muy bien y estoy contenta con eso”, dijo.

Retoma su vida y unas buenas vacaciones

Después de esta dura competencia, Jessica Coch retomará las riendas de JC Fitness, el gimnasio que abrió hace cerca de cinco meses y que dejó a cargo de su hermano al momento de ingresar a Reto 4 Elementos, reveló que disfrutará a su familia y amigos y por lo pronto no pretende retomar proyectos laborales.

“Necesito un descanso, más adelante si me llaman a castings pues asistiré, mientras tanto regresaré a la Riviera pero de vacaciones, vamos a festejar el cumpleaños de un primo”, puntualizó la bella Jessica Coch.