JetBlue expande sus alas a México: anuncia vuelos directos a Tulum en 2024

JetBlue se convirtió este jueves en la más reciente aerolínea en ampliar su servicio a Tulum, el popular destino de vacaciones del Caribe Mexicano.

A partir del jueves 13 de junio de 2024, los recién inaugurados vuelos de JetBlue desde el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York estarán disponibles todos los días.

Esta nueva ruta ofrece una atractiva tarifa promocional de 149 dólares para aquellos que deseen viajar al Aeropuerto de la Selva Maya de Tulum.

Esta oferta especial estará vigente hasta el 15 de diciembre.

Let’s go where the sand meets the Mayan culture. Nonstop service between New York (JFK) and Tulum takes off this June. 🏝️☀️✈️ Book now: https://t.co/fJhsJegJnG pic.twitter.com/z8BGWJOZXl