Jingles políticos atraen atención de simpatizantes

Alejandro Pérez/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Los jingles son el recurso de partidos políticos para ganar notoriedad en la sociedad con el fin de ganar votos en los proceso electorales, en los últimos años los candidatos a un cargo de elección popular utilizan esa estrategia musical para promoverse y ganar adeptos.

“Quizá no voten por ti al escuchar un jingle, pero siempre estarás en la mente de las personas, siempre y cuando la canción sea muy pegajosa para que no se olvide, comentó Faridy Oramas Cahuich, encargada de Publicidad y Mercadotecnia de Postgrados en Universidad Anáhuac.

Señaló que “como propaganda y mercadotecnia es muy buena, cuando creas esa experiencia en el consumidor y hasta incluso cuando la ponen en los antros, es la máxima expresión de la merca”.

De acuerdo a la revista “Entrepreneur”, un jingle es una canción o melodía de corta duración que puede durar cinco a 60 segundos y que sea fácil recordarlo, se busca promover un producto o servicio, por lo general, haciendo alusión a sus atributos y lograr un vínculo emocional con el consumidor.

El jingle político que se hizo viral en redes sociales hace unos días fue el de “Movimiento Naranja” interpretado por un niño de nombre Yuawi, el promocional corresponde al partido político Movimiento Ciudadano.

“Es una estrategia que al menos genera un recuerdo en la mente de las personas, los jingles se han usado por años en la publicidad, uno que se ha viralizado es el de “Movimiento Naranja” en redes sociales, todo es posible, muy cambiante, pero pienso que sí influye al menos en darle notoriedad y también en ganar votos“, señaló José Armando Romero Aguilar, director creativo de Molcajete Marketing.

Lilian Estévez Manjarrez, community manager, comentó que “para conseguir votos no creo, pero si para darse a conocer y para estar en boca de todos, como se dio en el caso de “Movimiento Naranja”, creo para ganar el voto influye el tipo de candidato porque puede tener un muy buen spot musical, pero si el candidato no tiene credibilidad o una imagen que represente honestidad no tiene caso”.