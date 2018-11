Diálogos con López Obrador en Tercer Grado/ I

El lunes por la noche, en la edición especial de Tercer Grado con el presidente electo López Obrador, de cara a la consulta del fin de semana, le dije que no veía proyectos ejecutivos ni estudios de impacto ambiental en el Tren Maya ni en el Transístmico ni en la Refinería de Dos Bocas, pero que ya estaban en el presupuesto de 2019, lo mismo que el millón de hectáreas maderables y seis de sus programas sociales.

Joaquín López-Dóriga (JLD): ¿No cree que le faltan estos elementos esenciales?

Andres Manuel López Obrador (AMLO). Sí, pero Joaquín, se tienen ya los anteproyectos en todos los casos, se tiene lo fundamental, se tiene el presupuesto considerado. Va a ir el presupuesto del 19 que va a corresponder a los diputados autorizar, pero sí va, van los cuatro, estos y otros más...

JLD. Sí, lo que le decía que ya estaba el anteproyecto.

AMLO. Sí, sí, ya está. Por ejemplo, se tomó la decisión de que los 8 mil millones de pesos que se obtienen por los impuestos que se cobran a turistas que vienen a México y que es el dinero que se utiliza para la promoción turística se utilice ahora para financiar parte del proyecto del Tren Maya, digo una parte porque se va a requerir de más inversión y va a haber una mezcla de inversión pública con inversión privada nacional, y posiblemente también extranjera. O sea, estamos hablando de un proyecto que puede significar una inversión de 120 a 150 mil millones de pesos, que son mil 500 kilómetros de tren, y los fondos de los impuestos a turistas son alrededor de 8 mil millones de pesos anuales, entonces queremos hacer esta obra en 4 años ahí tendríamos...

JLD. Pero entonces dejaría sin recursos a la promoción turística de México en el extranjero.

AMLO. No. La van a hacer los embajadores, las embajadas y van a hacer la promoción turística los consulados.

JLD. Pero eso necesita dinero, recursos.

AMLO. Sí, este… van a tener fondos. No ha habido mucha transparencia.

JLD. Y el estudio de impacto ambiental...

AMLO. Se tienen… es que por eso es muy importante la información, de los mil 500 kilómetros, la mitad como 800 kilómetros se van a construir sobre la vía del tren que existe desde la época del presidente Alemán que se inauguró el tren del sureste, existe esa vía afortunadamente. Tenemos el derecho de vía.

JLD. Bien, eso en cuanto al tren, lo mismo ya me dijo lo del Transístmico. En cuanto a la refinería, ¿Usted sabe por qué sus paisanos modificaron la ley para poder hacer una adjudicación directa?

AMLO. Es el caso del terreno. No de la refinería.

JLD. A ver...

AMLO. O sea, y es, básicamente para limpiar el terreno, es una aportación del gobierno del estado de Tabasco...

JLD. No es para la obra.

AMLO. No, no.

Entiéndase, pues, que los proyectos ya están resueltos antes de la consulta popular del fin de semana…

