Yo de veras que no entiendo

A lo largo de las mesas de discusión que he conducido en Si me dicen no vengo, de ForoTV y en Radio Fórmula he visto cómo los especialistas se han pronunciado a favor del nuevo aeropuerto en Texcoco, y contra el próximo subsecretario de Transportes, Carlos Morán, y los ingenieros José María Riobóo y Sergio Samaniego, coautores del proyecto Sistema Aeroportuario del Valle de México, Santa Lucía-Benito Juárez.

En el primero caso, he escuchado en forma unánime a dirigentes de los colegios de Ingenieros, Ingenieros Aeronáuticos, controladores aéreos, la Asociación Nacional de Pilotos Aviadores, la Cámara Nacional del Aerotransporte, el Consejo Coordinador Empresarial, hablar de la necesidad de continuar con el Nuevo Aeropuerto Internacional de México(NAIM) , y se han referido a los años de investigaciones, estudios, análisis que ha llevado esta obra.

Y que los aeropuertos se construyen del cielo a la tierra, es decir, primero se definen los slots, que son las rutas aéreas por las que llegan a aterrizar y luego en tierra levantan las terminales aéreas.

También he leído la necesidad de que sean aprobados por organizaciones mundiales de aviación y de empresas internacionales que se dedican solo a eso, que sin su visto bueno, ninguna aerolínea usará ese aeropuerto.

Debo decir que algunos de los puntos de los ingenieros Riobóo y Samaniego tienen lógica, pero no sé si esa materia, la lógica elemental, sea decisoria para su propuesta, sobre todo cuando todas las organizaciones relacionadas, nacionales y mundiales, apoyan el proyecto del NAIM.

Quiero mencionar, aparte, la más reciente declaración del designado secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, en Excélsior, el viernes pasado: Santa Lucía es un concepto, para luego ampliar: El proyecto complementario en la base aérea de Santa Lucía se encuentra en base conceptual porque no hemos tenido ni tenemos los recursos para hacer el proyecto al detalle.

Es decir, a partir de diciembre, iniciarán la obra del nuevo aeropuerto sin un proyecto ejecutivo, es conceptual, y confiados en conseguir el financiamiento que hoy no tienen garantizado.

De veras que no entiendo… No entiendo.

Retales

1. PUEBLO. De todas maneras está firme la fecha, 28 de octubre, para la consulta popular que decidirá si va o no el NAIM. Hoy estamos a días y se desconocen las preguntas, organización y desarrollo. Lo que está claro es que legalmente su resultado no puede ser, como han dicho, vinculante. Y todo para que al final, el NAIM siga adelante;

2. TRATADO. Todo indica que el acuerdo de libre comercio será entre México y Estados Unidos. El próximo domingo vence el plazo para la entrega de textos al Congreso de Estados Unidos, que ya se empezaron a redactar sin Canadá; y

3. CHIHUAHUA. La violencia sigue fuera de control en Chihuahua. El líder de la Coparmex en Parral, Uriel Loya Deister, fue asesinado el domingo a tiros sin que los organismos empresariales hayan levantado la voz. ¿A quién le temen…?

Nos vemos mañana, pero en privado