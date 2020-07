Johnny Indovina conecta con México en su nuevo filme

Cancún.- El vocalista y creador de la legendaria banda de rock gótico Human Drama, Johnny Indovina, presenta este 5 de agosto “Seven days in Mexico”, un interesante documental en el que deja ver la esencia humana y artística en su conexión con México, mientras realiza un experimento para reencontrarse con su amor por la música en medio de la escena musical independiente de este país.

Esta película, dirigida y producida por Gene Blalock, fundador de la Productora de Cine independiente Seraph Films, se estrenará justo el día que Johnny cumple 63 años y lo hará en compañía de su público, quienes podrán conectar con el músico desde diferentes plataformas digitales como iTunes, Amazon Prime Video, Tubi y Google Play, para disfrutar de este lanzamiento y celebrar así una vuelta más al sol del creador de “Seven Days in Mexico”.

La idea original de Indovina era realizar la premiere en la Cineteca Nacional de la Ciudad de México, pero debido al confinamiento por Covid-19 ya no fue posible, por lo que para no perder ese contacto personal este lunes 3 de agosto a las 8 de la noche, el también compositor realizará un Facebook Live desde su página oficial para saludar a la gente de México.

Johnny siempre ha demostrado mucho amor por México y en sus múltiples viajes a este país se ha ido haciendo de buenos amigos, es por eso que un buen día decidió viajar una semana a la Ciudad de México y comenzar este experimento que ha quedado plasmado en este documental.

